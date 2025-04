17:16 - Dragons setzen sich nach Thriller durch

Im AFL-Gipfeltreffen der einzig ungeschlagenen Teams setzen sich die Danube Dragons nach einem Herzschlagfinale mit 17:16 durch.

Das erste Viertel war von den beiden Defenses geprägt. Die Dragons konnten bei ihrem ersten Drive gleich aufzeigen. Nach einem starken Return von Marvin Arcenas konnte Alexander Reischl aufzeigen.

© Alexander Forst/Danube Dragons ×

Bei einem tiefen Pass auf Samuel Imarhiagbe brachte er die Wiener in gute Position. Allerdings konnte die steirische Abwehr aufzeigen und stoppte die Gastgeber, die zum Field Goal antreten mussten. Der Kick von Thorsten Tannert konnte geblockt werden.

© Alexander Forst/Danube Dragons ×

Auch die Gäste aus Graz konnten sich nicht auf die gegnerische Abwehr einstellen. Im ersten Viertel kamen sie nur zu einem First Down. So ging es mit 0:0 und Ballbesitz Dragons zum ersten Seitenwechsel.

Dragons legen vor

Im zweiten Viertel übernahmen die Dragons das Geschehen. Während die Defense weiter makellos blieb, drehten die Hausherren weiter auf.

In einem starken Drive war es Reischl selbst, der mit zwei Läufen für Furore sorgte. Der Zweite davon wurde von der Grazer Abwehr nur kurz vor der Endzone gestoppt. Wenig später war es soweit. Reischl sah den freien Michael Schachermayer. 3:03 Minuten vor der Halbzeitpause brandete am Donaufeld-Platz erstmals Jubel auf. Die Danube Dragons gehen im Gipfeltreffen der Liga 7:0 in Fürhung.

Reischl macht es selbst

Auch im dritten Viertel diktierten die Dragons das Geschehen. Nach einem langen Drive, der von zwei Strafen der Giants-Defense beeinflusst wurde, standen die Wiener kurz vor der Endzone. Dank guten Blocks der O-Line konnte Reischl unberührt mit dem Ball in die Endzone laufen und auf 14:3 erhöhen.

© Alexander Forst/Danube Dragons ×

Doch nun war auch die Giants-Offense im Spiel angekommen. Bevor es in die Drittelpause ging konnten sich die Steirer bis zur 5-Yard-Linie vorarbeiten.

Giants-Risiko zahlt sich nicht aus.

Doch auch dieses Mal hält die Dragons-Defense dem Druck stand. Es bleibt beim 14:3, doch die Offense der Drachen beißt sich im Schlussviertel die Zähne aus. Nach einem schnellen Ballbesitzwechsel ist es allerdings Marcel Stefanek, der die Hauptstädter mit einer Interception rettet. Die Dragons können durch ein Field Goal von Tannert kann man immerhin auf 17:3 stellen.

Von da an spielten die Giants mit offenem Visier und machten es wieder spannend. Nach einem Touchdown von Stefanek 3:14 Minuten vor Schluss verkürzen sie auf 17:10 und holen sich die kurz vor der 2-Minute den Ball zurück.

Nach einem Touchdown von Quarterback Mateo Renteria 3 Sekunden vor Schluss entscheiden sich die Steierer für einen Trickspielzug beim Extra-Punkt. Doch das Risiko bleibt unbelohnt. Die Dragons können den Versuch abwehren und retten den Sieg über die Zeit und bleiben damit als einziges Team unbesiegt.

© Alexander Forst/Danube Dragons ×

Vikings & Raiders siegen

Bereits am Samstag konnten sich die Vienna Vikings mit 14:0 bei den Salzburg Ducks durchsetzen und den zweiten Saisonsieg feiern. Damit sind hinter den ungeschlagenen Dragons der Stadtrivale und die Grazer punktegleich auf Platz 2 und 3.

Für die Sensation der Runde sorgten die Swarco Raiders Tirol. Die Innsbrucker setzten sich beim amtierenden Meister aus Prag souveärn mit 27:9 durch und konnten somit den ersten Saisonsieg feiern.