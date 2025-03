Flag-Ladies starten Olympia-Countdown

Es geht wieder Los.Am Sonntag wird im Football-Zentrum in der Ravelinstraße die Flag-Football-Saison eröffnet.

Am Sonntag (ab 10 Uhr) wird in Simmering die Jagd auf die DeLaSalle Saints eröffnet. Die Saints sind bei den Damen der Titelverteidiger in der heimischen Flag-Football-Liga. Mit den Vienna Constables, Vienna Knights, den Dark Angels und den Vienna Vikings sind insgesamt vier weitere Teams aus der Hauptstadt in der Liga vertreten. Weiters wollen die Domzale Tigers (SLO), Istropolis Invincibles (SVK), Swarco Raiders Tirol und Amstetten Thunder/St. Valentin Veterans den Titelverteidiger vom Thron stoßen.Auch für die Nationalmannschaft ist die Liga enorm wichtig. Denn ab 2028 in Los Angeles wird die Sportart erstmals olympisch sein. Heuer beginnen die ersten Qualifikationsturniere, wo Europa nur mit einer Nation vertreten sein darf. Gerade unsere Damen dürfen sich da als Rekordeuropameister besonders Hoffnung auf den Aufstieg machen.Die Herren-Liga startet erst im Mai, denn im Gegensatz zu den Flag-Ladies sind sie nicht bei den World Games in China am Start. Ein weiterer Grund für den frühen Saisonstart, denn im September geht es dann auch weiter zur EM nach Paris, wo man den nächsten Coup schaffen will.