Markus Kraetschmer zurück am Verteilerkreis

Die Dacia Vienna Vikings werden ihr Heimspiele der ELF 2022 in der Generali Arena austragen. Das bestätigte die Austria am Donnerstag.

Insgesamt werden im Juli, August und September sechs Heimspiele der Vienna Vikings im Heimstadion der Wiener Austria ausgetragen. Besonders brisant: Es kommt damit zu einer Rückkehr von Ex-Austria Vorstand Markus Kraetschmer an den Verteilerkreis. Im Sommer 2021 trennten sich die Wege des Vereins und Kraetschmers nach über einem Jahrzehnt. Ausschlaggebend waren wohl die finanzielle Turbulenzen in die Verein in den vergangenen Jahren durch den Stadionneubau geraten war Im Herbst heuerte Kraetschmer dann bei den Vikings an, eine operative Rolle hat der Manager dort nicht, es soll sich um beratende Tätigkeiten handeln.

Gerhard Krisch, Vorstand FK Austria Wien: "Wir freuen uns sehr und es ist schön, wenn wir die Generali-Arena auch abseits des Fußballs beleben können. Wir haben im Vorfeld auch Gespräche mit unseren Fanvertretern geführt. American Football ist eine sehr spannende und immer stärker werdende Sportart, von der wir auf jeden Fall etwas lernen können, nicht zuletzt neben dem Spielfeld."