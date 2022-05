Feldirch Cardinals feiern ersten Saisonsieg

Die Feldkirch Cardinals konnten am Samstag ihren ersten Sieg in der laufenden Saison der Baseball Bundesliga verbuchen. In der sechsten Auflage des Derbies gegen die Indians klappte es mit dem ersten Erfolg.

Bereits zum fünften und sechsten Mal trafen die Feldkirch Cardinals in dieser Saison im Ländle-Derby auf die Dornbirn Indians. Die bisherigen vier Saisonduelle konnten allesamt die Indians für sich entscheiden. Auch im fünften Aufeinandertreffen setzte das Team von Graeham Luttor diese Serie mit einem 11:0 Sieg fort - trotz einer ansprechenden Pitching-Leistung von Cardinal Moritz Wiedemschek. Doch auch sein Gegenüber Nationalspieler Ryan Rupp präsentierte sich einmal mehr stark. Die Indians gingen mit einer knappen 1:0-Führung in den fünften Abschnitt. Als dann Ian Breitenfelder am Mound für die Cardinals übernahm, konnten die Indians starke Akzente in der Offensive setzen. Die Dornbirn Indians setzten sich schließlich im siebenten Innung nach Mercy-Rule mit 7:0 durch. Im zweiten Aufeinandertreffen des Tages lieferte Jayson Wilbur für die Cardinals eine starke Partie und erfuhr diesmal auch eine starke Unterstützung seiner Defensive. In einem Pitching-dominierten Spiel konnte keines der Teams bis zum siebenten Inning anschreiben. Dort angekommen scorten die Indians den ersten Run, doch die Cardinals hatten prompt die passende Antwort parat. Im achten Abschnitt kam der angeschlagene Lukas Bickel als Pinch Hitter ins Spiel. Der von einem Muskelfaserriss geplagte Cardinal landete aber dann den spielentscheidenden Base-Hit. Jayson Wilbur machte im finalen Inning schließlich das Spiel zu und sorgte für den ersten Saisonsieg der Cardinals.