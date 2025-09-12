Basketball-Showtime: BC Vienna startet in die ABA-Liga

Der BC Vienna schreibt heimische Basketball-Geschichte.

Ab der Saison 2025/26 spielt der Klub erstmals in der prestigeträchtigen ABA-Liga – und will seine Heimspiele in Wien zu echten Events machen. Unterstützt wird der Verein dabei von HSG Events und CrownCapture, die für Entertainment, Sponsoring und Social-Media-Inszenierung sorgen.

Auftakt am 3. Oktober

„Wir wollen, dass die Fans Basketball auf internationalem Top-Niveau erleben – sportlich wie atmosphärisch“, sagt Geschäftsführer Stjepan Stazic. Die Heimspiele sollen zu Fixpunkten im Wiener Sportkalender werden, mit rund 18 Partien, darunter Top-Spiele in der neuen Sportarena. Der Auftakt ist für den 3. Oktober geplant.

Drittstärkste Liga der Welt

Die ABA-Liga gilt als eine der stärksten Basketball-Ligen Europas und wird oft als drittstärkste Liga weltweit nach der NBA und EuroLeague bezeichnet. Erstmals treten in der Saison 2025/26 18 Teams an, darunter Schwergewichte wie Partizan Belgrad, Crvena Zvezda oder Dubai Basketball. BC Vienna spielt in Gruppe B unter anderem gegen Buducnost Podgorica, Cedevita Olimpija und Zadar.

Wien als Basketball-Hotspot

Mit dem Einstieg in die ABA-Liga will der österreichische Meister nicht nur sportlich neue Maßstäbe setzen, sondern auch Wien als Hotspot für internationalen Basketball etablieren.