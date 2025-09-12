Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Basketball-Showtime: BC Vienna startet in die ABA-Liga
© BCVienna

Neue Euphorie

Basketball-Showtime: BC Vienna startet in die ABA-Liga

12.09.25, 16:31
Teilen

Der BC Vienna schreibt heimische Basketball-Geschichte. 

Ab der Saison 2025/26 spielt der Klub erstmals in der prestigeträchtigen ABA-Liga – und will seine Heimspiele in Wien zu echten Events machen. Unterstützt wird der Verein dabei von HSG Events und CrownCapture, die für Entertainment, Sponsoring und Social-Media-Inszenierung sorgen.

Auftakt am 3. Oktober

„Wir wollen, dass die Fans Basketball auf internationalem Top-Niveau erleben – sportlich wie atmosphärisch“, sagt Geschäftsführer Stjepan Stazic. Die Heimspiele sollen zu Fixpunkten im Wiener Sportkalender werden, mit rund 18 Partien, darunter Top-Spiele in der neuen Sportarena. Der Auftakt ist für den 3. Oktober geplant.

Drittstärkste Liga der Welt

Die ABA-Liga gilt als eine der stärksten Basketball-Ligen Europas und wird oft als drittstärkste Liga weltweit nach der NBA und EuroLeague bezeichnet. Erstmals treten in der Saison 2025/26 18 Teams an, darunter Schwergewichte wie Partizan Belgrad, Crvena Zvezda oder Dubai Basketball. BC Vienna spielt in Gruppe B unter anderem gegen Buducnost Podgorica, Cedevita Olimpija und Zadar.

Wien als Basketball-Hotspot

Mit dem Einstieg in die ABA-Liga will der österreichische Meister nicht nur sportlich neue Maßstäbe setzen, sondern auch Wien als Hotspot für internationalen Basketball etablieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden