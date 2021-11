ÖFB-Frauen unterliegen Dänermark mit 48:82

Österreichs Basketball-Nationalteam der Frauen ist am Donnerstagabend mit einer deutlichen Niederlage in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2023 (Gruppe F) gestartet.

Die ÖBV-Auswahl verlor in Gentofte bei Kopenhagen gegen Dänemark mit 48:82 (27:40). Sigrid Koizar (8) und Julia Köppl (7) waren die besten rot-weiß-roten Scorerinnen.

Im ersten Spiel in einer EM-Qualifikation seit mehr als 22 Jahren waren die Österreicherinnen bis Mitte des zweiten Viertels ebenbürtig. Ein 13:0-Lauf der Däninnen zum 40:25 binnen knapp vier Minuten brachte dann noch vor der Pause die Vorentscheidung. Was beim ÖBV-Team so gut wie gar nicht klappte, war der Distanzwurf mit einem Treffer bei 20 Versuchen (Dänemark 10/28). Der Rebound-Kampf ging mit 33:51 verloren.

Am Sonntag (18.00 Uhr, Multiversum Schwechat, live ORF Sport +) trifft das ÖBV-Team auf Montenegro. Der EM-Zwölfte dieses Jahres verlor am Donnerstag gegen Russland, Sechster bei der jüngsten kontinentalen Endrunde, mit 64:85 (30:42).