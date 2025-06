Das war das heißeste Prater Catchen aller Zeiten

Wrestling-Hammer in Wien! Am Freitag und Samstag stand das Prater Catchen auf dem Programm - die Fans waren begeistert.

Trotz starker Konkurrenz (Billie Eilish am Freitag in der Stadthalle, Länderspiel Österreich gegen Rumänien im Happel-Stadion) war das Zelt bei der Liliput-Bahn im Prater bis auf den letzten Platz gefüllt.

Die Wrestling-Fans wurden mit einem Spektakel belohnt:

Mercedes Moné in Wien!

Die größte Überraschung lieferte Organisator Marcus Vetter mit Mercedes Moné! Die AEW-TBS-Titelträgerin tauchte mit einer Limousine auf und gewann am Freitag den Prater-Damen-Gürtel - einer von vielen in ihrer aktuellen Sammlung. Das schlug auch internationale Wellen, zahlreiche Medien und Fach-Portale berichteten über den Titel-Hammer, oe24 war vor allen anderen zur Stelle: Hier gibt's den Artikel zum Nachlesen! Am Samstag bat Mercedes Moné trotz schwerer Gewitter zum Meet and Greet und begeisterte die Wiener Fans abermals.

NWA-World-Champion

Nicht nur wegen Mercedes Moné wurde im Prater Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal überhaupt wurde der NWA-World-Title auf rot-weiß-rotem Boden verteidigt. Dabei handelt es sich um den ältesten anerkannten Weltmeistertitel der Welt: Legenden wie Lou Thesz, Harley Race, Dusty und später sein Sohn, der aktuelle WWE-Superstar Cody Rhodes, Sting, Rick Rude, Sabu, Jeff Jarrett, AJ Styles, Christian Cage und Kurt Angle waren NWA-Champions. In Wien setzte Tom Latimer den prestigeträchtigen Gürtel gegen Iestyn Rees aufs Spiel und krönte sich in einem hochkarätigen Main-Event zusätzlich auch zum Prater-Pokal-Sieger 2025.

Kovac krönt sich selbst - Bambikiller schlägt zurück

Der nächste, heiß diskutierte Punkt wurde ebenso geklärt: Wie geht's mit dem aberkannten EWA-World-Title weiter? EWA-Boss Michael Kovac krönte sich kurzerhand selbst zum Champion, doch das ließ sich der entthronte "Bambikiller" Chris Raaber nicht gefallen - er brachte mit Star-Anwalt Werner Tomanek rechtlichen Beistand mit und sicherte sich einen Rückkampf beim Prater Weihnachtscatchen am 12. und 13. Dezember.

Karten dafür gibt's bereits auf pratercatchen.at - auch im Winter wird das Zelt wieder beben. Und wir sind gespannt, wen Chef Marcus Vetter diesmal aus dem Hut zaubern wird.