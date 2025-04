Dieser Ex-NFL-Spieler wird neuer Vienna-Vikings-Coach

Die Vienna Vikings freuen sich, Giorgio Tavecchio als neuen Kicking Coach für die bevorstehende Saison der European League of Football bekanntzugeben.

Tavecchio, der seine Football-Karriere an der renommierten University of California Berkeley begann, machte sich früh als talentierter Kicker einen Namen. Nach seiner College-Zeit folgten Stationen in der National Football League (NFL), unter anderem bei den Oakland Raiders, den Atlanta Falcons und den Tennessee Titans.

Besonders bemerkenswert war sein NFL-Debüt am 10. September 2017, als er als Oakland Raider gegen die Tennessee Titans antrat und bei vier Field Goals sowie zwei Extrapunkten eine makellose Leistung zeigte. Für diese Leistung wurde er zum NFL Special Teams Player of the Week gewählt – eine Auszeichnung, die er später noch ein weiteres Mal als Spieler der Atlanta Falcons erhielt.

»Giorgio bringt eine enorme Erfahrung mit«

Zuletzt stand der erfahrene Spezialist in der European League of Football für die Barcelona Dragons und die Milano Seamen auf dem Feld. „Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit, Teil des Trainerteams der Vienna Vikings zu werden“, sagt Giorgio Tavecchio. „Ich freue mich darauf, zum Erfolg des Teams beizutragen und den American Football in Europa weiter zu fördern.“

Head Coach Chris Calaycay zeigt sich begeistert über die Verpflichtung von Tavecchio: „Giorgio bringt eine enorme Erfahrung mit – nicht nur aus dem College Football und der NFL, sondern auch aus Europa. Er fügt sich perfekt in die Kultur der Vikings ein, und es ist ein Segen, ihn so spät im Prozess in unser Trainerteam zu integrieren.“ Erste Trainingseinheiten mit Coach Tavecchio haben die beiden Kicker der Wiener, Dennis Tasic und Oskar Herz, bereits absolviert.

Erstes Heimspiel erst im Mai

Mit Tavecchio an der Seite der Vikings können sich Spieler und Fans auf eine neue Ära im Kicking-Game der Wiener freuen. Der ehemalige NFL-Spieler wird sich nicht nur um die Kicker, sondern auch um die Punter der Mannschaft kümmern und seine langjährige aktive Erfahrung weitergeben. Wer die Vienna Vikings live sehen möchte, muss sich noch ein Wenig gedulden. Die Saison der Wiener startet am 18. Mai mit einem Auswärtsspiel gegen die Lions in Prag - Fans können via Puls4, JOYN oder DAZN das Wien-Prag Match-Up live mitverfolgen. Das erste Heimspiel der Vikings findet dann am 24. Mai in der Naturarena Hohe Warte statt.