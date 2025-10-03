Extrem-Schwimmerin bricht Weltrekord: Insel umrundet

Nathalie Pohl hat Geschichte geschrieben: Gemeinsam mit Andy Donaldson umrundete die deutsche Extremschwimmerin schwimmend die Insel Ibiza – fast 120 Kilometer in knapp 31 Stunden.

Noch nie zuvor hatte ein Mensch versucht, Ibiza schwimmend zu umrunden. Nun haben Nathalie Pohl und ihr schottischer Kollege Andy Donaldson das scheinbar Unmögliche geschafft.

Rekord-Umrundung offiziell

Eigentlich war die Strecke mit 110 Kilometern berechnet, doch Strömungen verlängerten die Distanz auf rund 120 Kilometer. Im Staffelmodell wechselten sich die beiden Athleten alle zwei Stunden im Wasser ab. Nur durch Einhaltung dieses Systems konnte die Rekord-Umrundung offiziell anerkannt werden.

Kampf gegen Seekrankheit

Die Bedingungen waren streckenweise hart: Wellen machten das Schwimmen anstrengend, Pohl kämpfte sogar mit Seekrankheit. Doch das Duo ließ sich nicht stoppen. Die letzten Kilometer schwammen beide Seite an Seite – und erreichten nach fast 31 Stunden erschöpft, aber triumphierend den Strand, wo sie jubelnd empfangen wurden.

Damit ist Nathalie Pohl nun offiziell Weltrekordhalterin – und schreibt ein neues Kapitel im Extremschwimmen.