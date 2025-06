Football-Hammer: Super-Bowl-Sieger bildet heimische Quarterbacks aus

Dem heimischen Football-Verband AFBÖ ist ein wahrer Sensations-Coup gelungen, man holt noch in diesem Sommer einen Super-Bowl-Sieger nach Wien.

Das gab es in der großen Geschichte des heimischen Footballs noch nie. Am 23. und 24. Juni wird ein Super-Bowl-Sieger und aktiver NFL-Spieler in Wien den heimischen Quarterbacks Tipps und Tricks eines Profis weitergeben.

Im Rahmen des neu gestarteten Quarterback-Programmes konnte der AFBÖ einen dicken Fisch an Land ziehen. 2022 gewann John Wolford mit den Los Angeles Rams den Super Bowl. Am 23. und 24. Juni dieses Jahres wird der aktuelle Spieler der Jacksonville Jaguars nach Wien kommen. Er wird den heimischen Coaches Fortbildungen geben und mit den rot-weiß-roten Spielmachern ein Sonder-Training geben.Darüber hinaus startet der AFBÖ eine Kooperation mit Wolfords QB-Development-Programm "Kinetex - Train Like An NFL Quarterback".

Quarterback-Guru begleitet unser Team

Noch dazu gibt es zukünftig auch die Expertise von Dr. Tom Gormely, der Physiotherapeut arbeitete bereits mit 29 NFL-Quarterbacks. Zuletzt formte er 49ers-Star Brock Purdy zu einem der besten Spielmacher der Liga.

Das Quarterback-Programm dient auch dem großen Ziel der Olympia-Teilnahme 2028. "Das große Bestreben des AFBÖ ist die kontinuierliche Entwicklung der Sportarten Flag- und American Football. Die Entwicklung österreichischer Quarterbacks ist einer der wichtigsten Bausteine für zukünftige Erfolge, vor allem da mit der erstmaligen Teilnahme von Flag Football bei den Olympischen Spielen in LA 2028 auch der internationale Konkurrenzkampf steigt. Wir denken, mit der Zusammenarbeit mit John Wolford und Kinetex eine tolle Möglichkeit für unsere Talente geschaffen zu haben, sich auf kommende internationale Aufgaben bestmöglich vorbereiten zu können. Die gesammelten Erkenntnisse und Trainingsmethoden werden dann über unsere Multiplikatoren an unsere Mitgliedsvereine weitergegeben, um langfristig weiterhin zu den Top-Nationen der Welt zu gehören", meint AFBÖ-Sportdirektor Andreas Pröller.

Wichtiger Job in der NFL

Wolford ist seit 2018 in der besten Football-Liga der Welt aktiv. Insgesamt konnte er seitdem in fünf Spielen von Beginn an spielen und kam insgesamt in acht Partien zum Einsatz. Großteils der Zeit dient er allerdings als Backup für die besten Quarterbacks.

Auch wenn das wenig ertragreich wirkt, ist dieser Job besonders wichtig. Man muss bereit sein, wenn der Superstar ausfällt und ist auch sonst mit seiner Routine und Art enorm wichtig für das Team. Chase Daniels hat zum Beispiel mit 74 NFL-Spielen in 13 Jahren satte 153 Millionen US-Dollar verdient. So weit ist Wolford noch nicht. Nach sechs Jahren in der Liga liegt sein Verdienst bei etwa 3,5 Millionen US-Dollar.