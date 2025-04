"Spiele nie wieder Football": Ausnahme-Talent stellt heftige Forderung vor NFL-Draft

In einer Woche steigt in Green Bay der NFL-Draft, die Auswahl der besten College-Talente. Ausnahme-Spieler Travis Hunter lässt kurz davor mit einer heftigen Forderung aufhorchen.

Während üblicherweise die Quarterbacks beim jährlichen Draft in der NFL die Schlagzeilen dominieren, gehört heuer einem Spieler, der in dieser Art noch nie da gewesen ist, die volle Aufmerksamkeit. Travis Hunter sicherte sich heuer nicht nur die Heisman-Trophy als bester College-Spieler, er überraschte mit Colorado die ganze USA. Ganz speziell war dabei seine Position. Denn der 21-Jährige glänzte sowohl als Wide Receiver in der Offense als auch als Cornerback in der Defense.

Dementsprechend wird gerätselt, auf welcher Position das Ausnahme-Talent zukünftig in der NFL spielen wird. Doch wenige Tage, bevor es ernst wird, hat er noch einmal klargestellt, dass er auch in Zukunft auf beiden Positionen zum Einsatz kommen will. Welches Team sich für den universell einsetzbaren Hunter entscheiden wird, ist noch nicht klar. Als erstes Team haben die Tennessee Titans die freie Wahl, danach kommen die Cleveland Browns.

"Habe es mein Leben lang gemacht"

Experten handeln Hunter derzeit als zweiten ausgewählten Spieler. Doch bis dahin kann noch jede Menge passieren. Einige Teams haben Interesse an Quarterback Cam Ward; spektakuläre Trades, wie in den letzten Jahren, sind auch heuer nicht auszuschließen.

Die Draft-Reihenfolge der 1. Runde



Tennessee Titans Cleveland Browns New York Giants New England Patriots Jacksonville Jaguars Las Vegas Raiders New York Jets Carolina Panthers New Orleans Saints Chicago Bears San Francisco 49ers Dallas Cowboys Miami Dolphins Indianapolis Colts Atlanta Falcons Arizona Cardinals Cincinnati Bengals Seattle Seahawks ampa Bay Buccaneers Denver Broncos Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Green Bay Packers Minnesota Vikings Houston Texans Los Angeles Rams Baltimore Ravens Detroit Lions Washington Commanders Buffalo Bills Kansas City Chiefs Philadelphia Eagles

Wie ernst es Hunter ist, weiterhin in der Offense und der Defense zum Einsatz zu kommen, zeigen seine letzten Aussagen: Er kündigt auf CBS an, was passiert, wenn ihm dieser Wunsch nicht erfüllt wird: "Ich werde nie wieder Football spielen. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht und ich liebe es, am Feld zu stehen. Ich habe das Gefühl, dass ich auf beiden Seiten des Feldes dominieren kann."

Ob das seinen Marktwert steigert oder manche Teams vor diesen Vorstellungen eher zurückschrecken, wird sich am Donnerstag zeigen. Mit dieser Portion Selbstvertrauen hat der 21-Jährige allerdings die Aufmerksamkeit wieder voll und ganz auf sich gezogen.