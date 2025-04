Peinlich! US-Vize Vance zerstört besonderen Moment von Studenten

Den Besuch im Weißen Haus haben sich die Studenten von der Ohio State University wohl anders vorgestellt.

Es ist eine besondere Ehre in den USA: Wenn ein Sport-Team einen Titel gewinnt, werden sie auch vom Präsidenten im Weißen Haus empfangen und geehrt. Diesmal war das Football-Team von Ohio State zu Gast bei Präsident Donald Trump und seinem Vize JD Vance. Letzterer hat sogar selbst an der Uni studiert und feierte den Titelgewinn der Football-Meisterschaft entsprechend mit.

Nach der Rede von Trump wollte Vance ebenfalls den begehrten Pokal in die Höhe stemmen. Doch dabei passierte das peinliche Malheur. Denn, was er nicht wusste, ist, dass die Trophäe nicht aus einem Guss war und der goldene Oberteil auf dem schwarzen Sockel steht. Beim Versuch, den Pokal in die Hand zu nehmen, fiel der Sockel zu Boden.

Vance lenkt mit Erzrivalen ab

Zum Glück sind Footballer reaktionsschnell. TreVeyon Henderson (22) handelte umgehend und verhinderte einen noch größeren Fauxpas. Denn er konnte das Teil tatsächlich noch auffangen. Passend dazu stimmte die Band der United States Marine Corps den Queen-Klassiker "We Are the Champions" an. Den Unmut mancher Studenten zog sich der Vizepräsident dennoch zu. Er versuchte, den Fehler mit Humor schönzureden. "Ich wollte nicht, dass jemand anderes außer Ohio State die Trophäe bekommt, also habe ich sie einfach zerstört", witzelte er später auf X.

Davor versuchte er bei einem Ablenkungsversuch, die Aufmerksamkeit auf den geschlagenen Erzrivalen der Buckeyes, Michigan, zu ziehen. Denn, wie Trump auch in seiner Rede erwähnte, konnte die Traditions-Uni im Duell der ewigen Rivalen während der Saison zwar gewinnen, am Ende holte sich allerdings die Ohio State den College-Titel. Scheinbar dürfte auch ein Fan der Wolverines bei der Zeremonie gewesen sein. "Ich weiß nicht, wie der Kerl da hinten mit der Michigan-Mütze auf diese Feier gekommen ist. Aber ich bin kurz davor, dem Secret Service zu sagen: ‚Vorsicht, der Mann hat eine gefährliche Waffe bei sich‘", witzelte Vance.