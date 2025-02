Trump, Swift, Messi: Star-Auflauf beim Super Bowl

Auch heuer lassen sich die größten Weltstars das Spiel der Spiele in den USA nicht entgehen.

Nahezu alles, was Rang und Namen hat, ist mittlerweile in New Orleans angekommen. Angeführt von US-Präsident Donald Trump ist die Liste der Promis, die sich in New Orleans die Klinke in die Hand geben, schier unendlich.

Neben Sport-Größen, wie Lionel Messi, Terry Crews oder Tom Bardy und Hollywood-Stars, wie Brendan Fraser oder Kevin Costner, haben sich auch einige große Unternehmer im Superdome eingefunden, um das Spiel der Spiele live sehen zu können.

Neben Medien-Mogul Rupert Murdoch oder Apple-Chef Tim Cook befindet sich natürlich auch Kelce-Freundin Taylor Swift im Publikum.

Natülich gibt es auch einige Edel-Fans, die den Weg in den Big Easy geschafft haben. So fiebern etwa Eagles-Fan Bradley Cooper oder Chiefs-Anhänger Paul Rudd auf der Tribüne mit.