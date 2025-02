Mahomes-Drama: Sein Opa liegt im Sterben

Während Patrick Mahomes am Sonntag nach dem historischen Titel-Hattrick greift, kann sein Opa nicht in New Orleans dabei sein.

In der Nacht auf Montag schaut die ganze Welt auf Superstar Patrick Mahomes. Er kann mit den Kansas City Chiefs seinen vierten Super-Bowl-Titel holen und den dritten in Folge. Der Familienmensch wird dabei allerdings nicht alle seine Liebsten in New Orleans um sich haben können. Denn sein Großvater Randy liegt im Sterben. So viel kosten heuer Super-Bowl-Tickets

"Welcher Baum bist du?": So bizarr ist das NFL-Medientheater +++ Der 59. Super Bowl im Sport24-LIVETICKER +++ Schon vor dem Halbfinale gegen die Philadelphia Eagles verriet seine Mutter, Randi, via Social Media, dass ihr Vater in einem Hospiz sei. Vor einem Monat feierte Opa Mahomes noch seinen 78. Geburtstag, nun hofft die ganze Familie, dass er bis zum Super Bowl noch "durchhält". Mahomes am Laufenden Schwere Stunden für den Schlüsselspieler der Chiefs vor dem wohl größten Spiel seiner Karriere. Dennoch ließ sich der 29-Jährige immer informieren, wie es seinem Opa geht. Mutter Randi erklärte vor dem NFL-Finale, dass es ihrem Vater extrem wichtig sei, seinen Enkel spielen zu sehen. "Ich glaube, er hält durch, weil er sehen will, wie sein Enkel etwas Erstaunliches tut oder einfach nur spielt", so die Mutter des Chiefs-Superstars.Im Falle eines Titelgewinns wird es für den Quarterback dennoch erst zu seinem Opa gehen. Nachdem die große Titel-Parade erst für Mittwoch geplant ist, haben die Spieler zwei Tage für sich und ihre Liebsten Zeit: