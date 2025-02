"Welcher Baum bist du?": So bizarr ist das NFL-Medientheater

Spieler der Chiefs und Eagles mussten sich dem Medientheater der NFL stellen

Bevor die Footballer der Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles am Sonntag im NFL-Finale um Ruhm, Ringe und Geschichtseinträge kämpfen, mussten die Profis beider Teams den vielleicht zermürbendsten Wettkampf im Zuge der Super Bowl überstehen - die Medienwoche. Zwar sind die Spieler Pressekonferenzen gewöhnt, aber die Woche vor dem Endspiel mit ihrem unerbittlichen Zeitplan spielte auch dieses Jahr alle Stückerln - von absurd bis bizarr.

Wenn Offensive Tackle Fred Johnson dachte, er stelle sich den Medien, um Fragen über sein Leben als Ersatzspieler der Eagles zu beantworten, wurde er schnell eines Besseren belehrt. So wurde der 2-m-Hüne gefragt, was für ein Baum er wäre. "Ich habe gesagt, dass ich nicht wirklich viele Bäume kenne", sagte Johnson. "Ich habe die Großen in Oregon erwähnt, die Redwoods - wahrscheinlich wäre ich einer davon."

Thomas Booker, Defensive Tackle der Eagles, winkte ab, als er gefragt wurde, ob er sich ein Bild des Gesichts seines Quarterbacks Jalen Hurts auf den Körper tätowieren würde, wenn dies einen Sieg garantieren würde. Er betonte, sein PR-Team habe ihn angewiesen, solche Fragen nicht zu beantworten.

"Es ist so verrückt, wie alle denken"

Der Wahnsinn begann mit einer chaotischen Sitzung im Superdome am Montag, bei der die Fans dafür bezahlten, dass die Spieler von Reportern und Influencern quasi gegrillt werden. Im Hintergrund spielten Marschkapellen. "Es ist nicht so verrückt, wie alle denken - aber es ist so verrückt, wie alle denken", sagte Johnson mit einem Augenzwinkern. "Es ist eine Herausforderung", sagte Eagles-Verteidiger Avonte Maddox. "Aber es ist eine Gelegenheit, deine Persönlichkeit zu zeigen, wer du bist."

Einige fanden die ganze Erfahrung schwieriger als andere. Chiefs-Runningback Samaje Perine, der sich selbst als introvertiert bezeichnet, sagte, er sei froh, mit den Interviews fertig zu sein. "Ich mag ohnehin keine großen Menschenmassen", sagte er. Die Spieler und Trainer der Eagles gönnten sich nach dem ganzen Wahnsinn am Freitagabend eine Auszeit, um mit ihren Familien zusammen zu sein. Am Samstag standen für beide Mannschaften die Finalvorbereitungen mit Filmstudium, Testspiel und dem Teamfoto an, bevor es am Sonntag wieder ins Scheinwerferlicht vor mehr als 150 Millionen TV-Zuschauern geht.