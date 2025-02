Chiefs greifen gegen Eagles nach Titel-Hattrick

In der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr, live RTL) steigt der 59. Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles.

In der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) ist es soweit: Die Kansas City Chiefs treffen im 59. Super Bowl auf die Philadelphia Eagles. Patrick Mahomes, Travis Kelce & Co. wollen in New Orleans Geschichte schreiben. Noch nie ist es einem Team gelungen, den NFL-Titel drei Mal in Folge zu gewinnen.Weltweit werden über 150 Millionen Menschen das Spiel vor dem TV mitverfolgen.

Mit 29 Jahren ist der Chiefs-Quarterback längst das Gesicht des Teams und das Aushängeschild der Liga. Sollte am Sonntag der „Threepeat“ gelingen, würde der Spielmacher mit seinem insgesamt vierten Super-Bowl-Sieg mit den Football-Legenden Terry Bradshaw und Joe Montana gleichziehen. Nur Tom Brady (7 Titel) gewann die Vince-Lombardi-Trophy öfter. Obwohl man heuer lediglich eine Niederlage einstecken musste, verlief die Saison des amtierenden Meisters alles andere als glanzvoll. Abgesehen vom 32:29-Halbfinal-Sieg gegen Buffalo vor zwei Wochen konnte man in keinem einzigen Spiel mehr als 30 Punkte erzielen.

"Patrick ist ein wirklich cleverer und kluger Kerl. Er verbringt viel Zeit mit dem Spiel, um sicherzustellen, dass er all diese verrückten Formationen, die wir haben, erst verdauen und dann ausspucken kann", sagte Chiefs-Head-Coach Andy Reid über seinen Quarterback. "Er antizipiert und sieht, was die Verteidigung tun wird und weiß, wo die eigenen Leute stehen." Zugleich behält Mahomes auch im Rückstand die Nerven, wie er in den drei siegreichen Finalspielen unter Beweis stellte.

Hurts & Barkley wollen Chiefs-Party crashen

Philadelphia wird im Finale auf das Laufspiel und die beste Abwehr der Liga setzen. Mit dem frisch gebackenen Offensiv-Spieler des Jahres, Saquon Barkley, und Star-Quarterback Jalen Hurts zählt die Eagles-Offense zu den laufstärksten der Liga. Es ist die Neuauflage des Super Bowl vor 2 Jahren, als sich die Chiefs mit 38:35 durchsetzten.

Die Niederlage habe ihn sehr angetrieben, erzähle Philadelphias Quarterback Jalen Hurts. "Das hat eine Flamme entzündet, ein Feuer in mir entfacht. Diese Gelegenheit nun wieder zu haben, ist genau das, wofür man arbeitet." Hurts weiß die beste Defense der Liga hinter sich, mit A.J. Brown einen der Top-Passempfänger vor und den besten Runningback neben sich. Saquon Barkley, der am Sonntag auf der größten US-Bühne seinen 28. Geburtstag feiert, erlief in seiner ersten Saison mit Philadelphia bisher 2.447 Yards. Nur mehr 29 fehlen auf den NFL-Rekord von Terrell Davis. Kaum jemand zweifelt, dass diese Bestmarke fällt.

Die Mehrheit der neutralen Football-Fans dürfte angesichts des ständigen Chiefs-Erfolgs den Eagles die Daumen drücken - sehr zum Verständnis von Kansas-City-Defensivstar Chris Jones. "Jede gute Geschichte muss einen Bösewicht haben. Das ist in Ordnung. Die Leute lieben etwas Neues und hassen Wiederholungen", meinte der 140 Kilo schwere Verteidiger. "Wäre ich ein Außenstehender, würde ich das Gleiche sagen: 'Ich habe die Chiefs satt.'"

Kendrick Lamar und Donald Trump im Fokus

Bei der Half Time Show wird Rap-Star Kendrick Lamar die Stimmung anheizen. Es gibt sogar Gerüchte, dass Kelce-Freundin Taylor Swift einen Gast-Auftritt haben wird. All das wird vor den Augen von Dolad Trump geschehen, der als erster US-Präsident den Football-Kracher live vor Ort mitverfolgen wird.