Reporter (27) stirbt während Super-Bowl-Einsatz

Adan Manzano (†27) hätte die dritte Saison in Folge über den Super Bowl berichten sollen. Er ist unerwartete in New Orleans gestorben. Manzano hinterlässt eine ein Jahr alte Tochter.

Die Football-Welt trauert um Adan Manzano. Der 27-jährige NFL-Reporter verstarb unerwartet bei Berichterstattungen zum Super Bowl in New Orleans. Besonders tragisch: Seine Frau kam vor einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben. Nun ist ihre gemeinsame einjährige Tochter Vollwaise. Donald Trump kommt und New Orleans ist in Aufruhr

Super Bowl LIX: Rekordpreise für 30-Sekunden-Werbespots Manzano arbeitete für die spanischsprachigen Sender "Telemundo Kansas City" und "Tico Sports" und war vor Ort, um das große Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles zu begleiten. Sein Arbeitgeber bestätigte den Todesfall am Mittwoch und würdigte ihn als "aufstrebenden Star" mit großer Leidenschaft für den Sport. Con tristeza Telemundo Kansas City comunica el fallecimiento de su presentador de deportes, Adan Manzano Aguilar.https://t.co/CgiL4rGGeH pic.twitter.com/B7CcbMr0Oe — Telemundo Kansas City (@TelemundoKC) February 6, 2025 Laut Medienberichten wurde Manzano in einem Hotel in Kenner nahe New Orleans tot aufgefunden. Eine Autopsie wurde durchgeführt, doch die genaue Todesursache ist noch unklar. Der Reporter, der bereits zum dritten Mal über den Super Bowl berichten sollte, hatte kurz zuvor noch Fotos von der Eröffnungsfeier geteilt und Stars wie Travis Kelce und Patrick Mahomes interviewt. Die Football-Community zeigt sich erschüttert. Fans und Kollegen trauern in den sozialen Medien, ebenso wie Kansas Citys Bürgermeister Quinton Lucas, der Manzano als engagierten Reporter würdigte.