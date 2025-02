Donald Trump kommt und New Orleans ist in Aufruhr

Als erster US-Präsident wird Donald Trump beim Super Bowl vor Ort sein, das verschärft die Sicherheitslage in New Orleans.

Es waren schon US-Präsidenten Teil des Super Bowl. Georg W. BuschGeorge W. Bush war beim Münzwurf vor dem Kickoff auf dem Spielfeld, aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Amt. Ronald Reagan hat sogar den Münzwurf als amtierender Präsident gemacht, aber er war nicht im Stadion, sondern wurde über eine Satelliten-Übertragung in der Arena gezeigt.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Normalerweise ist der Super Bowl ein "NSSE"-Event (National Special Security Event). Diese Einstufung ist die höchste Sicherheitsstufe für Ereignisse ohne den Präsidenten. Allgemein waren die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch nach den Terroranschlägen am Anfang des Jahres, aber jetzt werden diese noch erhöht.

Das Stadion wurde schon durchsucht. Großräumige Straßensperrungen und eine zwischenzeitliche Sperrung des Flughafens wurden auch angekündigt.

Im Stadion auch Chaos

Die Organisatoren müssen jetzt die Sitzanordnung rotieren und die Gästeliste des Präsidenten aufnehmen.

Das Stadion bei der "Opening Night" am Montag © Getty Images ×

Neben den Sitzplätzen haben die Organisatoren auch am Spielfeld etwas geändert. Seit 2020 hat die NFL den Schriftzug "End Racism" auf dem Spielfeld. Dieser wurde nach der Ankündigung des Weißen Hauses entfernt und die Statements "Choose Love" ("Entscheide dich für Liebe") und "It takes all of us" ("Es braucht uns alle").

NEW: The NFL will remove ‘End Racism' from the end zones ahead of Super Bowl - WNBC pic.twitter.com/B6zA25REhZ — Breaking911 (@Breaking911) February 5, 2025

Dazu sagte der NFL-Sprecher Brian McCarthy: „‚Choose Love‘ ist angemessen angesichts dessen, was unser Land durchgemacht hat in den vergangenen Wochen mit Bränden in Südkalifornien, dem Terroranschlag hier in New Orleans, dem Flugzeug- und Hubschrauberabsturz nahe unserer Hauptstadt und dem Flugzeugabsturz in Philadelphia."