So viel kosten heuer Super-Bowl-Tickets

Super-Bowl-Tickets sind heuer deutlich günstiger als vergangenes Jahr in Las Vegas.

US-Medien berichteten unter Berufung auf Ticketportale von einem Durchschnittspreis von 6.900 US-Dollar (rund 6.650 Euro) - 17 Prozent weniger als 2024. Einen Tag vor dem Duell der Kansas City Chiefs mit den Philadelphia Eagles in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr MEZ/live RTL) gibt es auf den Plattformen von Zweitvermarktern noch immer Karten für das Spiel in New Orleans.

Der Einstiegspreis lag am Samstagmittag (Ortszeit) bei etwa 2.600 US-Dollar (rund 2.500 Euro). Gründe für die gesunkenen Preise gibt es einige. Der Superdome in New Orleans fasst etwa 15.000 Zuschauer mehr als das Allegiant Stadium in Las Vegas. Hotelkapazitäten in New Orleans wiederum sind knapper als in Vegas und die Preise pro Nacht entsprechend teurer - weniger Fans können sich die Reise deswegen leisten und die Nachfrage ist dadurch geringer.

Außerdem sind die Chiefs das dritte Mal in Serie in der Super Bowl, die Eagles zum zweiten Mal binnen drei Jahren - viele Fans haben in den vergangenen Jahren bereits eine fünfstellige Summe ausgegeben, um dabei sein zu können und investieren dieses Mal nicht erneut in eine Reise zur Super Bowl.