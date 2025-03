Gesundheits-Drama bei Darts-Legende Michael van Gerwen (35)

Michael van Gerwen zählt zu den größten Namen im Darts-Sport. Doch derzeit plagen ihn gesundheitliche Probleme, die seine Leistungen beeinträchtigen.

Eine Infektion, die er sich während eines Thailand-Urlaubs zugezogen hat, bremst ihn aus. Dennoch bleibt der dreifache Weltmeister im Turnierbetrieb aktiv.

Gesundheitliche Probleme nach Thailand-Reise

Cardiff (Wales) – Mit 50 Major-Titeln, darunter drei Weltmeisterschaften und sieben Premier-League-Erfolgen, gehört Michael van Gerwen (35) zu den erfolgreichsten Darts-Profis der Geschichte. Doch momentan kann der Niederländer nicht an seine früheren Spitzenleistungen anknüpfen. Seit rund zwei Monaten steckt er in einem Formtief, das offenbar gesundheitliche Ursachen hat.

Sein langjähriger Weggefährte Vincent van der Voort (49) äußerte sich dazu im Podcast "Darts Draait Door". Dort erklärte er, dass van Gerwen seit Januar mit einer Infektion kämpfe, die er sich während eines Urlaubs in Thailand (Südostasien) eingefangen habe. „Er wird sie einfach nicht los und ist körperlich nicht in Bestform“, so van der Voort. Aufgrund der anhaltenden Beschwerden habe sich der 35-Jährige inzwischen ärztlich untersuchen lassen.

Trotz Krankheit weiter im Turnierbetrieb

Obwohl die gesundheitlichen Probleme van Gerwen zusetzen, zieht er sich nicht aus dem Wettkampfgeschehen zurück. Sein Freund und Kollege van der Voort betonte, dass eine Turnierpause für ihn keine Option sei. „Er ist nicht in der Lage, einfach auszusetzen“, erwiderte er auf die Anmerkung von Moderator Damian Vlottes, dass eine Erholungspause möglicherweise sinnvoll wäre.

Bereits am heutigen Donnerstag steht für den Niederländer ein wichtiges Match in der Premier League an. Am siebten Spieltag trifft er in Cardiff auf Luke Humphries (30) und muss sich trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden behaupten, um ins Halbfinale einzuziehen. Neben dem Premier-League-Spiel hat van Gerwen weitere wichtige Turniere vor sich. In Kürze steht ein European-Tour-Event an, das ihm bei einer guten Platzierung eine Teilnahme an den Players Championship Finals sichern könnte.

Die anhaltenden Reisen könnten jedoch seine gesundheitliche Situation weiter verschärfen. Sein Arzt habe ihm geraten, längere Flugreisen zu vermeiden, da das Risiko einer Verschlimmerung durch Bakterien in Flugzeugen hoch sei. Dennoch bleibt abzuwarten, wie van Gerwen mit dieser Belastung umgeht und ob seine Formkurve trotz der gesundheitlichen Einschränkungen wieder nach oben zeigt.