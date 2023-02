Titelverteidiger Straka startet in Florida souverän

Golfprofi Sepp Straka hat beim Honda Classic in Palm Beach Gardens eine solide Auftaktrunde gespielt.

Der Titelverteidiger, der im Vorjahr in Florida als erster Österreicher ein PGA-Turnier gewonnen hat, spielte am Donnerstag beim mit 8,4 Millionen Dollar dotierten Turnier eine 69 (1 unter Par). Damit belegte der in den USA lebende Wiener den geteilten 25. Zwischenplatz. "Das Ziel ist natürlich, den Titel zu verteidigen", hatte Straka vor dem Turnier der APA gesagt.

Straka unterlief ein Double-Bogey bei zwei Bogeys und fünf Birdies. Matthias Schwab, im Vorjahr als Siebenter ebenfalls im Spitzenfeld, spielte in den ersten 13 Löchern drei Bogeys bei einem Birdie und beendete seine Runde erst am Donnerstagabend (Ortszeit). Einen guten Auftakt erwischte indes Lukas Nemecz beim World-Tour-Turnier in Indien. Mit einer 71er-Runde (1 unter Par) lag der Steirer in New Delhi auf Platz 15.