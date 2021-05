Grasshoppers verteidigten Spitze im Doubleheader

Die Traiskirchen Grasshoppers festigten die Tabellenführung in der Division-Ost mit zwei klaren Siegen gegen die Blue Bats Schwechat.

Bereits am Donnerstag standen sich die Traiskirchen Grasshoppers und Aufsteiger Blue Bats Schwechat zum ersten Mal in dieser Woche gegenüber – der Vizemeister setzte sich klar mit 12:1 durch. Für den Doubleheader am Wochenende mussten die Grasshoppers kurzfristig auf Vorjahres-MVP Tobias Kiefer, der krankheitsbedingt ausfiel, verzichten. Im ersten Duell dauerte es dann auch vier Innings,bis der Favorit die ersten drei Runs verbuchte. Bei den Gastgebern meldete sich Brett Ludeman nach Unterarmproblemen zurück und warf drei Innings - danach übernahm Georgii Gvrytishvili am Mound. Zwar gelangen dem Aufsteiger im Verlauf der Partie sechs Runs, doch auch die Offensive der Traiskirchner wusste zu überzeugen. Schlussendlich konnten die Grasshoppers das erste Spiel souverän nach Mercy-Rule nach sieben Innings mit 16:6 für sich entscheiden.



Schwechat konnte im zweiten Spiel gleich im ersten Inning mit zwei Runs anschreiben, die Offensive der Grasshoppers produzierte zum Auftakt sogar vier Runs für eine frühe Führung. In dieser Tonart ging es für den Vizemeister weiter, im zweiten Inning zogen die Gastgeber auf 8:2 davon – Philipp Eckel verzeichnete dabei seinen bereits dritten Homerun an diesem Tag. Traiskirchen zeigte weiterhin eine souveräne Leistung mit sehr guten Schlägen und gewann die zweite Partie mit 17:6 nach sieben Innings. Mit insgesamt 33 Runs in 14 Innings setzte die Offensive damit ein gehöriges Ausrufezeichen. Durch den fünften Sieg in Folge festigten die Traiskirchner auch die Tabellenführung in der Division-Ost.

ASAK Athletics – Hard Bulls 9:5 & 2:0

Die ASAK Athletics holten sich am Samstagnachmittag gegen die Hard Bulls einen Sweep und verteidigten Platz zwei in der Division-West. Florian Wilhelm konnte als starker Starter zunächst 7,1 Innings dominieren. Das 7. Inning pichte Omar Duenas fertig. Danach kam Marcel Vitale als Closer und hielt die Bulls im 8. und 9. Inning in Schach – die Oberösterreicher setzten sich schließlich 9:5 durch. Raphael Mayr zeigte sich mit 4 Hits im ersten Spiel gut in Form.



Das zweite Spiel war ein Shutout mit 12 K's und bekam nur 5 Hits von Jimmy Jensen. In der Offensive konnte Raphael Mayr mit einem Homerun den ersten Run für die Athletics erzielen. Den zweiten Run verzeichnete Jimmy Jensen mit einem RBI. Somit gewannen die Gastgeber das zweite Aufeinandertreffen mit 2:0. „Das waren zwei hart erarbeitete Spiele," sagte Headcoach Andreas Lastinger kurz nach dem Ende. Nach zuletzt vier Niederlagen fanden die Athletics somit wieder in die Erfolgsspur, Tabellen-Schlusslicht Hard wartet hingegen mittlerweile seit zehn Partien auf einen Sieg.