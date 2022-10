Hypo NÖ vor Aus in der European League

Bittere Niederlage für die Handball-Damen von Hypo NÖ in der European League.

Hypo Niederösterreich steht in der European League vor dem Aus. Am Samstag unterlagen die Handball-Meisterinnen in der Südstadt VfL Oldenburg klar mit 26:33 (14:18) und haben beim Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde am Sonntag kommender Woche eine Herkulesaufgabe vor sich. Eine weit bessere Ausgangslage schuf sich Wr. Neustadt im European Cup mit einem 31:25-(14:13)-Heimsieg über Azeryol aus Aserbaidschan. Das Rückspiel steigt bereits am Sonntag wieder in Wr. Neustadt.

Die beiden weiteren österreichischen Vertreter im European Cup, ebenfalls in der 2. Qualirunde, kassierten hingegen Niederlagen. Vizemeister WAT Atzgersdorf hat nach einem knappen 19:22 (8:13) bei HB Dudelange (LUX) noch Aufstiegschancen, muss bereits am Sonntag neuerlich auswärts antreten. Für UHC Stockerau ist die Sache nach einem 19:35 (12:17) bei Benfica Lissabon hingegen wohl gelaufen. Das Rückspiel geht am Sonntag neuerlich in Lissabon über die Bühne.