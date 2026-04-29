Hartberg krönt sich zum Champion – Sokol-Frauen fehlt nur noch ein Sieg

Historische Nacht in der Oststeiermark! Der TSV Hartberg hat sich am Dienstag erstmals zum Meister der Austrian Volley League gekürt. In einem nervenaufreibenden Fünf-Satz-Krimi bogen die Steirer den UVC Ried.

Der TSV Hartberg hat am Dienstag Geschichte geschrieben und sich zum ersten Mal den Champion-Titel in der Austrian Volley League (AVL) gesichert. In einer packenden "best of seven"-Serie nutzten die Oststeirer direkt ihre erste Chance und machten mit einem 3:2-Erfolg gegen den UVC Ried den Sack zu. Vor einer brodelnden Kulisse in der heimischen Halle drehten die Hartberger einen 1:2-Satzrückstand noch in einen dramatischen Sieg (25:16, 22:25, 24:26, 25:16, 15:11).

Ekstase in der vollen Halle

Spieler Paul Scheiblhofer zeigte sich nach dem Triumph im ORF-Interview völlig überwältigt von der Atmosphäre in Hartberg. "Es ist ein Wahnsinn, die Halle ist voll. Es ist Weltklasse, besser wird es nicht", jubelte der frischgebackene Meister. Er zollte aber auch den Oberösterreichern Respekt, die Hartberg bis in den entscheidenden fünften Satz zwangen. Ried-Obmann Roman Lutz gratulierte sportlich und feierte trotz der Niederlage die erste Silbermedaille der Vereinsgeschichte als grossen Erfolg.

Sokol-Frauen schnuppern am Titel

Auch bei den Frauen rückt die Entscheidung in der Austrian Volley League Women immer näher. Die Titelverteidigerinnen von NÖ Sokol/Post stellten am Dienstag in der "best of five"-Serie gegen den UVC Graz auf 2:1. Nach einem 3:1-Sieg in Wien (-23, 12, 17, 18) fehlt den Niederösterreicherinnen nur noch ein einziger Erfolg zur erneuten Meisterschaft. Graz steht nun mit dem Rücken zur Wand und muss das kommende Heimspiel unbedingt gewinnen, um die Serie am Leben zu erhalten.

Matchball am Freitag in Graz

Die Entscheidung bei den Frauen könnte bereits am Freitag (17:35 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) fallen. Sokol/Post hat in Graz den ersten "Matchball" zur erfolgreichen Titelverteidigung. Sollten die Niederösterreicherinnen erneut zuschlagen, wäre das Double für den Traditionsverein perfekt. Die Volleyball-Fans in Österreich dürfen sich nach dem Hartberg-Krimi also auf den nächsten grossen Showdown freuen, wenn in der Grazer Bluebox der nächste Meisterteller vergeben wird.