Wrestling-Baby
© Privat

Starke Gene

Herzig! Österreichs erstes Wrestling-Baby ist da

03.01.26, 16:00
Teilen

Das heimische Wrestling-Jahr 2026 startet mit süßen Baby-News. 

Österreichs erstes Wrestling-Baby ist da! Die Catcher-Stars Ricky Sky und Dr. Diotima sind am 2. Jänner stolze Eltern geworden.

"Baby Sky" oder Jakub Franz Ferdinand ließ den Neujahrsbabys den Vortritt, kam einen Tag später um 17:01 zur Welt.

"Er hat 3,6 Kilo und ist 53 Zentimeter groß. Ein bisserl etwas fehlt noch zur Catcher-Lizenz", sagt die stolze Mama gegenüber oe24.

Der frisch gebackene Papa steigt demnächst gleich wieder in den Ring. Ricky Sky kämpft unter anderem bei PWÖ No Step Back (10.1.), bei der Lugner City Catch Trophy (7.3.) und beim großen Prater Catchen (5. & 6.6.). Tickets für alle Events gibts auf wrestlingtickets.at.

