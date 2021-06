Das Männer-Team von Arminen hat am Sonntag in Wiener Neudorf mit einem 2:1-(1:0)-Finalsieg gegen Post SV den Titel in Österreichs Hockey-Bundesliga erfolgreich verteidigt.

Es ist der fünfte Feld-Titel der Wiener in Folge, der 20. insgesamt. Das Siegestor fiel in der vorletzten Spielminute durch Kapitän Robert Bele. Am Vortag war Post ebendort auch im Frauen-Endspiel unterlegen, AHTC hatte nach einem 2:2 nach Verlängerung mit 3:0 im Siebenmeterschießen gewonnen.