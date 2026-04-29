"Armselig" - Trainer-Legende schießt gegen Benjamin Karl

Mit seinen Macho-Aussagen löste der Olympia-Held einen regelrechten Shitstorm aus.

Die Aufregung um Benjamin Karl reißt nicht ab. Wie berichtet, schilderte der Doppel-Olympiasieger (Peking 2022 & Mailand-Cortina 2026) im Instagram-Podcast „Mindgames“ einen Ehestreit. Nach 20 Jahren an seiner Seite forderte Ehefrau Nina mehr Freiraum und „Lebensfreude für sich“ ein. „Ich habe gesagt, das geht nicht. Finanziell bin ich der Verantwortliche für diese vier Mäuler. Wenn ich Termine habe, dann muss das Priorität haben“, so Karl.

Der Streit eskalierte laut Karl so massiv, dass in einer nächtlichen Diskussion sogar das Wort Trennung fiel. Karl sah die Schuld für den Streit aber nicht bei sich. Er verweist darauf, dass Nina sich den Luxus-Lifestyle genauso ausgesucht habe: „Sie wollte früh heiraten, sie wollte zwei Kinder haben, sie wollte das Haus haben, sie wollte ein Pool haben. Sie wollte dieses Leben, das wir jetzt haben, genauso haben."

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"Narzisstische Selbstüberschätzung"

Was folgte, war eine heftige Debatte in den sozialen Medien. Dabei kritisiert nun auch der ehemalige Skisprung-Trainer Alexander Pointner den Sportler scharf. “Ich glaube, jeder aus der Spitzensportblase kennt diese Situation und wir sollten uns stellvertretend für diesen selbstverliebten Schwachsinn entschuldigen„, schreibt Pontner. “Es gibt Gott sei Dank wesentlich wertvollere Sportler und Trainer, die nicht so armselig denken.„ Karl wirft der ehemalige Trainer “narzisstische Selbstüberschätzung„ vor. “Du solltest eigentlich wissen, um was es im Leben wirklich geht„, so Pointner weiter. “Und seine Kinder und Frau zu Mäulern zu reduzieren ... eigentlich unfassbar!"

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Und wie reagiert Karl? Via Instagram meldet er sich mehrmals und gibt einen Einblick, wie die Familie den Alltag bestreitet. Immer wieder spricht er auch offen seine Frau Nina an: “Noch etwas wurde missverstanden: Die Nina darf/kann jederzeit auf Mädelstrip fahren. Es ist ihre Entscheidung. Es gehört nur gut geplant, dann ist es überhaupt kein Problem. Alles Liebe.„ In seinem letzten Posting meldet sich Karl am Dienstag-Früh so: “Auf diesem Kanal bis auf weiteres kein Anschluss.„