Jetzt greift Pöltl wieder daheim an

Am Mittwoch (19.20 Uhr, live ORF Sport+) ist das ÖBV-Team daheim gegen Bulgarien gefragt. Mit dabei: NBA-Star Jakob Pöltl.

Endlich wieder daheim! NBA-Legionär Jakob Pöltl greift Mittwochabend (19.20 Uhr, live ORF Sport+) wieder für das Nationalteam zum Basketball. Wenn das ÖBV-Team versucht, die nächste Hürde in der WM-Vorqualifikation zu bewältigen, nämlich Bulgarien, ist es für den 29-Jährigen der erste Auftritt auf heimischem Parkett nach drei Jahren. Wenig überraschend zieht es deshalb zahlreiche Fans ins Multiversum in Schwechat.

O‘Shea: »Glaube, die Energie wird Wahnsinn«

Dieses fasst rund 3.000 Plätze, die beinahe alle ausverkauft sind. Eine dementsprechend aufgeladene Stimmung erwartet deshalb ÖBV-Teamchef Chris O‘Shea. „Wir spielen zum ersten Mal seit langem vor einer so großen Kulisse. Ich glaube, die Energie wird Wahnsinn dort. Das kann uns auch durch schlechte Phasen helfen.“ Gegen Bulgarien planen die Österreicher den ersten Quali-Triumph. Denn beim Auftakt gegen die Niederlande am Samstag hatte es eine bittere 64:65-Niederlage gegeben. O‘Shea: „Wir sind am Anfang der Quali. Es gibt Luft nach oben.“

Geht es nach der Weltrangliste, ist der morgige Gegner der stärkste aus der Dreiergruppe. Doch es gibt gute Nachrichten für die O‘Shea-Truppe. Bulgariens-Topstar Aleksandar Vezenkov ist für das Spiel fraglich. Der ehemalige NBA-Profi und wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen EuroLeague-Play-offs leidet an einer Knöchelverletzung.

Pleite gegen Bulgaren vor 2 Jahren ohne Pöltl

Vor zwei Jahren musste Österreich sich in der EM-Vorqualifikation gleich zweimal gegen Bulgarien geschlagen geben – allerdings ohne Pöltl. Der Superstar der Toronto Raptors ist morgen wieder mit an Bord und freut sich, zum ersten Mal seit Juli 2022 (78:49 gegen Zypern in Salzburg) wieder in der Heimat zu spielen: „Hier zu spielen vor den eigenen, österreichischen Fans und dann natürlich auch noch vor meinen privaten Freunden und Familie, das macht das Ganze schon sehr besonders.“