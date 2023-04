Österreichs Cheerleader-Juniorinnen holen bei der WM in Miami Doppel-Gold. Edel-Fan bei dem Coup war Kabarettist Reinhard Nowak, der seine Tochter in die USA begleitete.

Riesenjubel bei Österreichs Nachwuchs-Cheerleaderinnen: Die Nationalteams der Kategorien Youth All Girl Median (12 bis 14 Jahre) und Junior All Girl Advanced (15-18) brennen am zweiten Wettkampftag der ICU World Cheerleading Championships 2023 in den USA perfekte Final-Routines in die WM-Matte und jubeln jeweils sensationell über WM-Gold.

© Nutville ×

Die ÖCCV-Youngsters stehen – wie auch schon in den Semifinals – auf den Scoresheets der Jury ganz oben und lassen Kanada und Neuseeland (Youth) bzw. Japan und Neuseeland (Junior) hinter sich. Die Freude im Lager des Österreichischen Cheerleading und Performance Cheer Verbandes (ÖCCV) kennt am Donnerstag-Abend (Ortszeit) naturgemäß keine Grenzen.

"Wir haben die Matte gerockt"

"Unser Team hat ganz Österreich stolz gemacht. Unglaublich, ich bin Weltmeisterin und das mit 13 Jahren. Was für ein tolles Gefühl, diese Ehre wird mich mein ganzes Leben begleiten", jubelt Youth-Weltmeisterin Anna Schlick. Junior-Kollegin Lara-Sophie Ferus ist ebenso euphorisch: "Wir haben die Matte gerockt und das vor der ganzen Welt. Wir bringen Gold mit nach Österreich."

© Nutville ×

Auch der ÖCCV-Vorstand gratuliert: “Doppel-Weltmeister im Cheerleading war ein Ziel, dass ich vor allem unseren Athletinnen und Coaches sowie der gesamten Organisation vor den Weltmeisterschaften wirklich gewünscht habe. Es dann tatsächlich zu erreichen, ist auch für unseren Sport in Österreich ein starkes Statement”, so ÖCCV-Vorstand Petra Gruber, sportliche Leiterin der Cheerleading-Nationalteams.

Kabarettist Nowak als Edelfan

Mittendrin auch Austro-Kabarettist Reinhard Nowak, der vor Ort seiner Tochter Mina die Daumen drückt.

So cool er sich sonst auf der Bühne gibt, so nervös war der 58-Jährige vor dem Finale in den USA. Auf Facebook ließ er seiner Freude nach dem Gold-Coup freien Lauf.