Leichtathletin stirbt mit nur 23 Jahren

Shelby Daniele galt in den USA als großes Leichtathletik-Talent, das in ihrer Uni-Zeit zahlreiche Rekorde aufstellte. Nun ist die junge Athletin plötzlich gestorben – im Alter von nur 23 Jahren.

Die California Polytechnic State University, für die sie bis zu ihrem Masterabschluss in Landwirtschaft im Frühjahr an den Start ging, zeigt sich in einer Aussendung tief betroffen. „Shelby war 5 Jahre lang eine außergewöhnliche Studentin im Cal Poly Leichtathletik-Team. Sie war Kapitänin und hält den Schulrekord. Vor allem war Shelby aber auch eine unglaubliche Teamkollegin und Führungspersönlichkeit.“





Besonders bemerkenswert war Danieles Leistung beim „NCAA West Preliminaries“ im Mai in Arkansas, wo sie über 200 Meter eine Zeit von 23,65 Sekunden lief.

Medienberichten zufolge starb die junge Athletin nun an einem Aneurysma im Gehirn.