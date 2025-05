Mitterwallner startet bei Vuelta España gegen Berg-Spezialistinnen

Mountainbikestar Mona Mitterwallner startet am Sonntag bei der Vuelta España. Die Tirolerin freut sich auf ihr Debüt gegen die weltbesten Bergfahrerinnen.

Die 23-jährige Silzerin tritt für das Team Human Powered Health erstmals bei einer großen Landesrundfahrt an. Titelverteidigerin Demi Vollering (FDJ) führt das starke Teilnehmerfeld an. "Ich kann schon seit Tagen nicht schlafen", gestand Mitterwallner ihre Vorfreude.

Sonntag startet Mitterwallners Vuelta-Abenteuer

Mit Platz zwei bei einem französischen Eintagesrennen sammelte die Marathon-Weltmeisterin zuletzt Straßenerfahrung. Bei der einwöchigen Vuelta will sie testen, "wo ich auf Bergen mit 500 bis 1.200 Höhenmetern stehe". Das Rennen beginnt am Sonntag in Barcelona.