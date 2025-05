Mitterwallner startet trotz Vuelta-Sturz im MTB-Weltcup

Mona Mitterwallner wagt nur zweieinhalb Wochen nach ihrem Sturz bei der Vuelta das Comeback im Mountainbike-Weltcup. Die verletzte Marathon-Weltmeisterin aus Tirol hat sich intensiv vorbereitet. In Nove Mesto startet auch Mathieu van der Poel erstmals seit Jahren wieder im MTB-Weltcup.

Die 23-jährige Österreicherin kehrt überraschend schnell zurück: Nach ihrem Sturz-Aus bei der Vuelta am 25. Mai tritt Mitterwallner bereits beim Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) wieder an. Trotz sichtbarer Verletzungen im Gesicht hat sie in Tirol hart trainiert: "Fünf, sechs Stunden am Rad, ohne einen Menschen zu treffen", beschreibt die Weltmeisterin ihre Vorbereitung .

Fokus auf gutes Rennerlebnis

"Ich bin voll fokussiert. Mich bei einem Rennen wieder richtig gut fühlen, das ist das, was ich will", sagt Mitterwallner. Beim Saisonauftakt in Brasilien hatte sie noch keinen Spitzenplatz erreicht - überraschend war damals Tamara Wiedmann als Fünfte das beste österreichische Ergebnis .

Van der Poels MTB-Rückkehr

Erstmals seit Jahren ist auch Mathieu van der Poel wieder im MTB-Weltcup am Start. Der Niederländer testet nach seiner erfolgreichen Straßensaison mit Siegen bei Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo die Konkurrenz. Im September will der Ex-Weltmeister dann den bisher fehlenden MTB-WM-Titel holen - davor fährt er noch die Tour de France .