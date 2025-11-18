Alles zu oe24VIP
Alexia Allesch
© gepa

Siegesserie!

ÖBV-Frauen schlagen Schweiz 97:78 in EM-Qualifikation

18.11.25, 20:48 | Aktualisiert: 18.11.25, 21:48
97:78-Erfolg gegen die Schweiz - Tabellenführung bei Halbzeit der Gruppe D

Österreichs Frauen-Basketballerinnen haben in der ersten Qualifikationsphase für die EM 2027 auch das dritte Spiel gewonnen. Das ÖBV-Team besiegte am Dienstag in St. Gallen die Schweiz nach starker Leistung 97:78 (53:31) und liegt bei Halbzeit überraschend an der Spitze der Gruppe D. Weiter geht es im März mit den drei Rückspielen, der Aufstieg in die zweite Quali-Phase ist in Reichweite. Die zwei besten Teams aller sieben Gruppen sowie die drei besten Dritten kommen weiter.

Mit dem Selbstvertrauen der vorangegangenen Erfolge gegen Norwegen und Gruppenfavorit Großbritannien legte die Auswahl von Neo-Teamchef Jesper Sundberg furios los. Nach einer 6:0-Führung nahm die Schweiz bereits nach 72 Sekunden ein Timeout. Gestoppt wurde die ÖBV-Auswahl dadurch nicht, 23:12 stand es nach dem ersten Viertel.

Nur kurz kamen die Schweizerinnen auf und auf 21:27 heran. Die Österreicherinnen bauten die Führung aber schnell wieder zweistellig aus und gingen mit 22 Punkten Vorsprung in die Pause. Mit einem guten dritten Viertel schöpften die Eidgenossinnen noch einmal Hoffnung, in Gefahr geriet die Sundberg-Truppe aber nicht mehr. Alexia Allesch mit 26 Punkten und Sarah Sagerer mit 23 Zählern ragten aus der ÖBV-Offensive heraus.

