ÖHB-Frauen treffen in Brünn auf Holland und Tschechien

Österreichs Handball-Frauen kennen ihre Gegner für die Europameisterschaft im Dezember 2026. Das Team von Monique Tijsterman trifft in Brünn auf die Niederlande, Tschechien und Kroatien.

Die Würfel in Kattowitz sind gefallen. Die ÖHB-Auswahl bekommt es bei der paneuropäischen Endrunde vom Donnerstag, 3. Dezember, bis Sonntag, 20. Dezember, in Gruppe D mit einer echten Herausforderung zu tun. Da Tschechien als Co-Gastgeber fungiert, bestreitet Österreich seine Vorrundenspiele im nahegelegenen Brünn. Sportdirektor Patrick Fölser sieht darin eine schöne Geschichte, da die rot-weiß-roten Fans so keine weite Anreise haben.

Zufriedenheit bei Teamchefin Tijsterman

Obwohl mit den Niederlanden ein Schwergewicht aus Topf 1 wartet, blickt Teamchefin Monique Tijsterman optimistisch auf die Auslosung. Ich bin zufrieden mit dieser Gruppe, erklärte die Trainerin kurz nach der Zeremonie. Sie betonte jedoch auch die Schwere der Aufgabe, da man bei einer EM ausschließlich auf starke Nationen treffe. Das Ziel ist klar definiert: Die ersten beiden Teams der sechs Sechsergruppen steigen in die Hauptrunde auf.

Duell um den Aufstieg gegen Tschechien

Für Patrick Fölser ist vor allem die Partie gegen die tschechischen Nachbarn entscheidend für das Weiterkommen. Tschechien ist eine Mannschaft, mit der wir um Platz zwei fighten können, analysierte der Sportdirektor. Während die Niederlande als mehrfacher Medaillengewinner der klare Favorit sind, begegnen sich Österreich und Tschechien, die zuletzt WM-18. wurden, auf Augenhöhe. Kroatien wird in dieser Konstellation eher als Außenseiter gehandelt.

Revanche gegen die Niederlande gesucht

An den Gruppenfavoriten aus Holland haben Katarina Pandza und ihre Kolleginnen keine guten Erinnerungen. Erst bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember setzte es eine deutliche 22:34-Niederlage gegen den späteren WM-Vierten. Österreich beendete jenes Turnier auf dem 16. Platz. In Brünn hofft das Team nun auf die Revanche und den Sprung in die nächste Phase der Europameisterschaft.