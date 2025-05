Pedersen krönt albanische Giro-Etappen mit Doppelsieg

Mads Pedersen hat beim Giro d'Italia mit seinem zweiten Etappensieg die Gesamtführung zurückerobert. Der Däne gewann die 3. Etappe in Albanien im Massensprint.

Der dänische Radprofi Mads Pedersen setzte sich auf der 160 Kilometer langen Etappe von und nach Vlora im Massensprint durch und übernahm damit wieder das Rosa Trikot von Primož Roglič. Der Slowane hatte es am Vortag im Zeitfahren für einen Tag getragen. Pedersens Lidl-Trek-Mannschaft kontrollierte die Etappe perfekt, wobei auch Österreichs Patrick Konrad wichtige Arbeit leistete.

Perfekte Teamleistung

"Das war wieder ein toller Tag für uns", sagte Pedersen nach dem Rennen. Seine Mannschaft verhinderte erfolgreich Ausreißversuche und bereitete den Sprint optimal vor. Pedersen setzte sich gegen Corbin Strong und Orluis Aular durch.

Gesamtführung vor Ruhetag

Mit neun Sekunden Vorsprung auf Roglič geht Pedersen als Gesamtführender in den ersten Ruhetag. Sein Teamkollege Mathias Vacek liegt auf Rang drei (+14 Sekunden). Am Dienstag geht es mit der 4. Etappe in Italien weiter.