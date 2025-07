Pogacar holte nach spektakulärem Finish 100. Sieg als Profi

Tadej Pogacar hat beim Zeitfahren der Tour de France das Gelbe Trikot übernommen. Der Slowene distanzierte Top-Konkurrent Jonas Vingegaard um über eine Minute. Österreicher Felix Gall verbesserte sich auf Rang 18, während Remco Evenepoel die Etappe gewann.

Tadej Pogacar präsentierte sich beim 33 km langen Einzelzeitfahren in Caen in Topform. Der Titelverteidiger belegte Platz zwei mit 16 Sekunden Rückstand auf Etappensieger Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard verlor als Vierter 1:13 Minuten auf Pogacar und fiel in der Gesamtwertung zurück.

Österreichische Bilanz

Felix Gall beendete das Zeitfahren als 39. mit 3:04 Minuten Rückstand, verbesserte sich aber in der Gesamtwertung auf Rang 18. Marco Haller (Tudor) kam als 47. ins Ziel, Gregor Mühlberger (Movistar) als 138. Das letzte verbleibende Zeitfahren findet am Freitag in den Pyrenäen statt.

Evenepoels Machtbeweis

Der Belgier Remco Evenepoel bestätigte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 km/h seine Favoritenrolle. "Ich wusste, dass ich eine gute Chance habe", sagte der 25-Jährige nach seinem zweiten Tour-Etappensieg. Pogacar zeigte sich indes als stärkster Gesamtfahrer: "Er hat gezeigt, dass er in großartiger Form ist", lobte Evenepoel.

Ausblick auf nächste Etappe

Mathieu van der Poel verlor als 18. des Zeitfahrens das Gelbe Trikot. Der Niederländer könnte sich jedoch bereits am Donnerstag bei der 201,5 km langen Etappe nach Vire Normandie zurückmelden. Die Strecke mit 3.500 Höhenmetern ähnelt einem Klassiker-Profil.