Pogacar schlägt nach Sturz-Drama am Monsterberg zurück

Weltmeister Tadej Pogacar hat einen Tag nach dem Schock-Sturz eindrucksvoll gezeigt, dass der Tour-Sieg nur an ihm vorbeiführt. Auf der Horror-Etappe mit Ziel am Monsterberg Hautacam setzt sich der Slowene klar von der Konkurrenz ab und holt sich das Gelbe Trikot zurück.

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat die erste schwere Bergankunft der 112. Tour de France in den Pyrenäen zu einer Machtdemonstration genutzt und das Gelbe Trikot zurückerobert. Der am Vortag gestürzte Slowene triumphierte nach 180,6 km von Auch nach Hautacam solo mit mehr als zwei Minuten Vorsprung auf seinen härtesten Widersacher Jonas Vingegaard. Österreichs Hoffnung Felix Gall kam als Achter ins Tagesziel und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang neun.

Sturz-Drama um Pogacar und Flitzer-Alarm bei Tour de France

Für Pogacar war es bereits der 20. Tagessieg seiner Karriere bei der Frankreich-Rundfahrt. 2022 hatte er in Hautacam noch eine schwere Niederlage gegen Vingegaard erlitten, die diesem den Weg zum ersten von zwei Tour-Triumphen ebnete. Drei Jahre später ließ Pogacar dem Dänen vor den Augen von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron keine Chance.

In der aktuellen Form scheint dem 26-Jährigen sein vierter Gesamtsieg nach 2020, 2021 und 2024 kaum zu nehmen zu sein. Nach 12 von 21 Etappen führt Weltmeister Pogacar 3:31 Minuten vor Vingegaard und 4:45 vor Olympiasieger Remco Evenepoel. Dem Osttiroler Gall fehlen 9:21 Minuten auf den Spitzenreiter.