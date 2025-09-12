Alles zu oe24VIP
Erriyon Knighton
Leichtathletik:

Positiv: US-Sprinter Knighton für vier Jahre gesperrt

12.09.25, 14:17
US-Sprinter Erriyon Knighton wurde vom Internationalen Sportgerichtshof wegen Dopings für vier Jahre gesperrt. Der 21-Jährige hatte die positive Probe auf Trenbolon mit einem kontaminierten Ochsenschwanzgericht erklärt, was das Gericht nicht akzeptierte.

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat US-Sprinter Erriyon Knighton für vier Jahre gesperrt. Bei dem 21-Jährigen war im Mai 2024 das anabole Steroid Trenbolon nachgewiesen worden. Knighton hatte behauptet, die Substanz stamme von einem kontaminierten Ochsenschwanzgericht.

Sperre nach Berufungsverfahren

Das CAS gab damit Berufungen des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics und der WADA statt. Ein US-Schiedsgericht hatte Knighton zuvor freigesprochen. Die bereits absolvierte Suspendierung von April bis Juni 2024 wird auf die Sperre angerechnet.

Auch Welteji von WM ausgeschlossen

Die äthiopische Läuferin Diribe Welteji wurde ebenfalls suspendiert. Die 23-Jährige soll sich im Mai ohne plausiblen Grund geweigert haben, eine Dopingprobe abzugeben. Beide Athleten verpassen die WM in Tokio.

