Bethany Hamilton (33) hängt den Surfsport an den Nagel – sie will nicht gegen biologische Männer antreten, die sich als Frauen bezeichnen, so ihre Begründung.

Im Alter von 13 Jahren biss ihr ein Hai den Arm ab – doch die US-Amerikanerin Bethany Hamilton ließ sich trotzdem nicht von ihrer Leidenschaft - dem Surfen - abbringen. Nun verkündet die Profi-Surferin jedoch ihr Karriere-Aus – weil die Transgender-Bewegung auch im Surfsport Einzug gehalten hat. Denn sie wolle nicht bei Wettkämpfen gegen "biologische Männer, die sich als Frauen betrachten" antreten, so die Sportlerin. Schon in den vergangenen Jahren äußerte Hamilton immer wieder Kritik am Surfverband WSL (World Surf League), weil Transgender-Frauen bei den Bewerben der Damen antreten dürfen.