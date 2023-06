Raiders Tirol starteten mit 59:38-Sieg gegen Munich Ravens in ELF-Saison

Die Raiders Tirol sind mit einem Sieg in die neues Saison der European League of Football (ELF) gestartet.

Die Innsbrucker gewannen Sonntagnachmittag das punktereiche Match beim Liga-Neuling Munich Ravens in Unterhaching mit 59:38 (38:28). Angeführt vom neuen Quarterback Christian Strong, der sechs Touchdowns warf, überzeugte vor allem die Offensive der Tiroler. Kommenden Sonntag tritt das Team von Headcoach Kevin Herron in der Schweiz bei den Helvetic Guards an.

Die Tiroler Wide Receiver Philipp Haun und Marco Schneider fingen drei bzw. zwei Touchdown-Pässe vom Kanadier Strong. US-Import Jarvic McClam überzeugte zudem mit einem gefangenen, einem geworfenen und einem Kick-Return-Touchdown. "Die ganze Offense hat heute einen guten Job gemacht, den Christian gut geschützt und dann die Plays gemacht, wenn es um alles gegangen ist", freute sich Haun. Bei den Raiders fehlte Neuzugang Sandro Platzgummer verletzungsbedingt.

Titelverteidiger Vienna Vikings hatte in der ersten Runde spielfrei und startet erst nächsten Sonntag mit einer Auswärtspartie bei Berlin Thunder in die Saison. Die Berliner hatten am Samstag ihr Auftaktmatch 36:3 bei den Fehervar Enthroners in Ungarn gewonnen.