Schock-Fotos! Bambikiller bricht sein Schweigen

Es ist offiziell! Der Bambikiller verliert seinen Schwergewichtstitel am Grünen Tisch. Chris Raaber meldete sich jetzt bei oe24.

"Ich finde das eine unglaubliche Frechheit. Ich habe den WM-Titel zum WM-Titel gemacht. Ich habe ihn in Japan verteidigt, in Ecuador, in Kuwait, in Nigeria, überall von Europa von Finnland bis nach Italien. Auf wessen Mist das gewachsen ist, ist glaube ich eh jedem klar", schimpft der Steirer.

"Kovac und ich sind damals in Irland im Finale um den Titel gestanden. Das hat er offenbar immer noch nicht verkraftet, dass er das nie erreicht hat und auch nie erreichen wird", schießt Raaber gegen EWA-Boss Michael Kovac.

© Privat ×

Und zeigt seine schwere Verletzung - sein Ellbogen ist geschwollen, schmerzt stark: "Mein Arm ist nicht nur geschwollen und schmerzt, es ist auch der Trizepsmuskel gerissen. Wie soll man damit kämpfen? Ich habe keine ärztliche Freigabe!"

Dann der Schock: "Ich wollte es eigentlich nicht in die Öffentlichkeit tragen, aber es ist so, dass ich beim Training attackiert wurde. Es gibt Video-Aufnahmen im Dojo, da ist es passiert."

Die Ermittlungen laufen: "Wir haben sogar Material von unserer Überwachungskamera, wo man die Attacke sieht. Es ist unfassbar!"

"Hat ein Nachspiel"

Der Bambikiller will sich das so nicht gefallen lassen: "Entscheidung hin oder her. Verträge sind dazu da, dass sie geprüft werden. Das hat sicherlich auch ein rechtliches Nachspiel!"

Taucht Raaber etwa trotz Verletzung beim Prater Catchen (6. und 7. Juni) auf? Wer das nicht verpassen will, sollte sich noch auf pratercatchen.at, bei oeticket.at und bei Libro und Media Markt die letzten Tickets sichern.