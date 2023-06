Skjelmose schnappt unserem Rad-Gall(ier) Gesamtführung bei Tour de Suisse weg

Sensationsmann Felix Gall kann auf der Königsetappe das Leader-Trikot bei der Tour de Suisse knapp nicht verteidigen.

Die sensationelle Erfolgsgeschichte von Felix Gall bei der Tour de Suisse geht auch nach der Königsetappe weiter. Der Osttiroler hat eine weitere Talentprobe abgegeben. Am zweiten Berg der höchsten Kategorie auf der 211 Kilometer langen Etappe konnte er erneut die Top-Favorit Remco Evenepoell distanzieren. Allerdings muss er das gelbe Trikot wieder an Mattias Skjelmose übergeben.

Die neue heimische Rad-Hoffnung beendete das Monster-Teilstück als Achter, 56 Sekunden hinter Tagessieger Juan Ayuoso und vier Sekunden hinter dem Zweiten Skjelmose. Der Däne zieht dank den Bonussekunden wieder an Gall vorbei, der mit acht Sekunden Rückstand der erste Verfolger ist.

Auf den nächsten beiden Etappen wird es für die Klassement-Fahrer ruhiger zur Sache gehen, einzig ein kleiner Anstieg am Freitag könnte unserem Rad-Gallier helfen das Führungs-Trikot zurück zu erobern, ehe am Sonntag das alles entscheidende Zeitfahren über den Gesamtsieg bei der Schweiz-Rundfahrt ansteht. Umso wichtiger wäre es für Gall noch einmal Zeit auf seine Konkurrenten herauszuholen. Denn im Rennen gegen die Uhr liegt derzeit seine größte Schwäche.

Gall will mit Meister-Trikot zu Tour de France

Nach dem Coup vom Donnerstag (Etappensieger mit 1:02 Min. Vorsprung auf Weltmeister Evenepoel) gestand Gall (25), „ein bissl überfodert“ mit der Situation zu sein. Siegerehrung, Interviews, Autogramme.

Tatsächlich ist der Osttiroler plötzlich auch international gefragt. Der Kletterspezialist im Dienste des französischen AG2R-Rennstalls wird die Tour als Co-Kapitän neben dem Australier Ben O‘Connor (Gesamt-Vierter 2021) in Angriff nehmen. Am Mittwoch bewies Gall auf dem langen Anstieg zum Etappenziel in Leukerbad, dass er auch vor den Großen nicht zurücksteckt: „Wenn ich die besten Beine meines Lebens habe, dann warte ich nicht auf die anderen.“ Der Junioren-Weltmeister von 2015 fühlt sich „zum ersten Mal imstande, auf höchstem Level mitzufahren“.

Und einmal in der Form seines Lebens ist, will Gall die 110. Tour de France im rot-weiß-roten Meister-Trikot in Angriff nehmen. Die Titelkämpfe steigen am 25. Juni in Waidhofen/Ybbs mit Bergankunft am Königsberg – ganz nach dem Geschmack unseres neuen Rad-Königs.