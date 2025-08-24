Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Straka
© Getty

Golf

Straka beendete Tour Championship als 30. und Letzter

24.08.25, 23:44
Teilen

355.000 Dollar Preisgeld zum FedExCup-Abschluss

Golfprofi Sepp Straka hat die Tour Championship in Atlanta/Georgia abgeschlagen auf dem 30. und damit letzten Platz beendet. Der 32-jährige Wiener verabschiedete sich am Sonntag beim mit 40 Mio. Dollar dotierten PGA-Tourfinale mit einer 71er-Runde. Am Ende stand ein Gesamtscore von 287 Schlägen (7 über Par) zu Buche. Straka darf sich zum Abschluss des FedExCups mit einem Preisgeld von 355.000 Dollar (knapp 306.000 Euro) trösten.

Der ÖGV-Golfer darf dennoch auf eine starke PGA-Saison zurückblicken, in der er zwei Turniere gewann, mehr als zehn Mio. Dollar an Preisgeld einsammelte und auch erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vorgestoßen ist. Nur das Saisonende verlief nicht nach Wunsch. Straka hatte vergangene Woche das zweite Play-off-Turnier in Maryland wegen einer "Familienangelegenheit" verpasst.

Er hofft nun auf ein Ticket für den Ende September in Farmingdale/New York stattfindenden Ryder Cup. Da der Österreicher die direkte Qualifikation knapp verpasst hat, ist der vierfache PGA-Turniersieger auf Europa-Kapitän Luke Donald angewiesen. Der Engländer verkündet am 1. September, wer von ihm ein sogenanntes Captain's Ticket erhält.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden