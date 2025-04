Traiskirchen und Nord Dragonz im BSL-Halbfinale

Die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt und die Traiskirchen Lions komplettieren das Halbfinale in der Basketball-Superliga der Männer.

Die Burgenländer feierten am Donnerstag gegen die Flyers Wels einen 79:76 Heimsieg, entschieden die "best of five"-Viertelfinalserie mit 3:1 für sich und treffen nun auf die Gmunden Swans. Die Lions besiegten die Klosterneuburg Dukes 94:76 und bekommen es im Halbfinale mit Meister Oberwart Gunners zu tun.

Schlechter Start

Die Nord Dragonz hatten im Heimspiel einen schlechten Start in die Partie und lagen nach dem ersten Viertel 13:29 zurück. Zur Halbzeit war der Rückstand fast wettgemacht, im spannenden Finish brachte ein Dreipunkter von Emilio Banic vier Sekunden vor Schluss den erstmaligen Einzug ins BSL-Halbfinale.

In Traiskirchen sorgten die von Cedric Russell mit 30 Punkten angeführten Lions im dritten Viertel für die Vorentscheidung.