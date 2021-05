Vikings setzen Siegesserie fort

Die Vienna Vikings haben auch ihr viertes Saisonspiel in der Austrian Football League gewonnen. Der Tabellenführer gab sich am Sonntag gegen die Prag Black Panthers mit 27:9 keine Blöße.

In einem augeglichenen Auftaktviertel gingen die Wikinger zwar nach einem Touchdown von Flo Wegan mit 6:0 in Führung, doch der junge Vikings-Kicker Alexander Rabl vergab seinen ersten Extrapunkt in der laufenden Saison. Die Tschechen konnten zwar ausgleichen, vergaben aber ebenfalls dein Zusatzpunkt, so ging es kam wurden beim Stand von 6:6 erstmals die Seiten gewechselt. Das war der Startschuss für die Hausherren: Nach Touchdowns von Daniel Schwam und Debütant Andrew Spencer stand es schnell 20:6. Überschattet war der zweite Abschnitt von der Verletzung von Panthers-Star Nolan Copernic, die Tschechen konnten nur noch ein Field Goal erzielen.

Das dritte und vierte Viertel verlief ruhiger, die Vikings konnten durch einen Touchdownpass von Eysin Salum auf Philipp Dubraves früh alles klar machen, danach wurde der 27:9-Vorsprung nur noch verwaltet.