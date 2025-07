Wiener Derby um den Football-Thron

Am Samstag (19 Uhr, ORF Sport+) geht es in der St. Pöltner NV Arena zwischen den Vienna Vikings und Danube Dragons um weit mehr als den Titel im Austrian Bowl.

Das heimische Football-Finale ist zurück in St. Pölten. In der NV Arena geht es im Austrian Bowl XL zwischen den Vienna Vikings und Danube Dragons um den wichtigsten Titel in Football-Österreich. Zum dritten Mal in den letzten vier Jahren kommt es dabei zum Duell der Wiener Rivalen. Beide Male setzten sich die Dragons durch, im Vorjahr gewannen die Vikings das Halbfinal-Duell, ehe es im Endspiel eine bittere Niederlage gegen die Prague Black Panthers gab.

Vor allem bei den Dragons setzt man auf die Erfahrung. Das Chef-Trainer-Duo Florian Pos und Michael Hönig hat bereits 2022 das Team zum Sieg geführt. "Die Chemie ist noch besser, es ist mit zwei Jahren Pause das sechste Jahr, das zusammenarbeiten, wir verstehen uns blind", erklärt der für die Offense verantwortliche Pos im Gespräch mit oe24. Mit Devin Childress befindet sich derselbe Import-Receiver im Drachen-Kader, wie beim Titelgewinn 2023. "Für viele Spieler ist es bereits der dritte Austrian Bowl. Alle wissen genau, worauf es ankommt", unterstreicht Hönig den Erfahrungsunterschied.

Dem gegenüber stehen die jungen und vergleichsweise unerfahrenen Vikings. Der letzte Titelgewinn des Rekordmeisters liegt bereits acht Jahre zurück, dabei war man seitdem dennoch jedes Jahr im Austrian Bowl. "Dass wir gegen die Dragons spielen, gibt der ganzen Sache noch mehr Feuer. Es ist die ultimative Rivalität. Die Meisterschaft war komplett anders als im Vorjahr, und auch bei den Dragons hat sich vieles verändert. Die Karten werden in der Postseason immer neu gemischt", freut sich Vikings-Coach Benjamin Sobotka auf den Showdown.

Viings kämpfen gegen Titel-Fluch

Dennoch hat sich bei den Wikingern selbst im Vergleich zum Vorjahr einiges geändert. Wie jedes Jahr wurden einige Stützen der Mannschaft zum ELF-Team der Vikings befördert. Wirbel gab es vor dem Play-off-Auftakt um den Quarterback. Aaron Ellis, der das Team auf Platz 3 im Grunddurchgang führte, verließ die Mannschaft kurz vor den wichtigsten Spielen des Jahres. Stattdessen wurde Russell Minor-Shaw verpflichtet.

Beim Halbfinal-Sieg gegen die Graz Giants sah man schon, dass man sich nun auf völlig andere Vikings einstellen muss. Das bestätigt auch Coach Hönig: "Sie werden auf Dingen aufbauen, die bereits gegen Graz funktioniert haben. Dazu muss man sich anschauen, was er im College gemacht hat." Dennoch macht sich der Trainer keine Sorgen: "Es ist ein ganz normaler Gegner, sie werden stärker auftreten, als die Prager im Halbfinale. Wir wissen aber, dass wir unsere Leistung abrufen können, wenn es zählt. Das haben wir auch im zweiten Spiel gegen die Vikings gezeigt."

Premiere für Dragons-Spielmacher

Auf der anderen Seite werden die Dragons von einer heimischen Quarterback-Hoffnung auf dem Feld geführt. Alexander Reischl brillierte in seinem ersten Jahr als Starter in der AFL und strahlte stets Ruhe aus. Für Pos gibt es keinen Grund, dass sein Schützling besonders nervös ist: "Natürlich ist es sein erster Austrian Bowl, aber er hat schon zuvor Spiele vor vielen Zuschauern gemacht. Er ist selbstbewusst und genau darauf setzen wir."

Beide Spiele im Grunddurchgang waren extrem knapp. Nach einer Regenschlacht (13:7 für die Vikings) auf der Ravelinstraße setzte sich am Donaufeldplatz der Grunddurchgang-Sieger mit 17:14 durch. „Es gibt kein geileres Gefühl. Und ja, die Rivalität sorgt nochmal für einen Extraboost – wir wollen den Bowl holen. Jetzt zählt nur noch der Juli. Wir haben ein Spiel gewonnen, sie eines – jetzt geht es ums Finale. Das dritte Spiel wollen wir gewinnen“, ist Vikings-Receiver Mo Riedinger bereit für den Kracher.

Große Bühne für Football-Damen

Auch rund um das große Finale ist für heimische Football-Fans in St. Pölten einiges geboten. Neben dem Flag Queens Cup powered by New England Patriots, die ab 13 Uhr auf den Außenplätzen gespielt werden, gibt es ab 15 Uhr das erste große Finale.

Im Ladies Bowl kämpfen um 15 Uhr die Salzburg Ducks gegen die SG Hammers/Raiders um den Titel der heimischen Frauen-Liga. Diese beiden Teams bestritten auch 2024 das Finale, damals setzten sich die Tirolerinnen mit 72:54 durch. Auch dieses Spiel wird LIVE auf ORF Sport+ ausgestrahlt.