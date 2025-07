New England Patriots holen unsere Football-Mädchen in die NFL

Dem heimsichen Football-Verband AFBÖ ist in Kooperation mit den New England Patriots ein wahrer Coup gelungen.

Football in Europa wird immer bedeutender, ein Umstand, den auch die NFL-Vereine ernst nehmen und sich darum bemühen. Erst recht, seit bekannt geworden ist, dass Football bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles dabei sein wird.

Allerdings wird es dort die weniger harte Variante, Flag Football, geben. Der heimische Football-Verband AFBÖ arbeitet seit einiger Zeit intensiv mit der Organisation der New England Patriots zusammen. Der NFL-Rekordmeister hat nun im Rahmen dieser Zusammenarbeit ein ganz besonderes Zuckerl für die heimischen Flag-Talente.

Im Rahmen des Austrian Bowl am Samstag in St. Pölten wird auch der Queens Cup powered by New England Patriots ausgespielt. Heimische Fans können ab 13 Uhr schon vor dem Stadioneinlass einen Blick auf Österreichs Football-Zukunft werfen. Die reinen Mädchenteams der AFC Vienna Vikings, Swarco Raiders Tirol und Pannonia Eagles werden in der Kategorie U15 im Laufe des Nachmittags um den Sieg kämpfen – und für das Siegerteam gibt es einen großartigen Preis.

NFL-Erlebnis für die Flag-Queens

Das siegreiche Team wird von den New England Patriots nach London zum NFL-Flag-Turnier am 6. Oktober geschickt. In dieser unvergesslichen Reise nach London sind außerdem Tickets für das NFL-Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Cleveland Browns am 5. Oktober im Tottenham Stadium inkludiert.

Am Tag nach dem NFL-Spiel geht es auf dem Rasen des Tottenham Stadiums als Team Austria/Patriots um den Titel Im vergangenen Jahr holte Österreichs Auswahl – ebenfalls als Team Austria/Patriots – den sensationellen zweiten Platz, musste sich erst im Finale Gegner Spanien geschlagen geben.

Der Zeitplan des ersten Queens Cups powered by New England Patriots:

13 Uhr: Erstes Spiel

16 Uhr: Finale

im Anschluss: Siegerehrung am Außenplatz

ca. 18:15 Uhr: Übergabe des Flugtickets am Spielfeld der NV Arena

Die DACH-Region ist einer der wichtigsten Märkte für die Patriots außerhalb der USA und ein Heimatmarkt im Rahmen des NFL Global Markets Program. Durch die Partnerschaft bündeln die New England Patriots und der AFBÖ ihre Kräfte, um Kinder und Jugendliche in Österreich für American Football zu begeistern – insbesondere durch die Förderung von Flag Football. Die kontaktlose Variante des American Football ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und gibt bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ihr olympisches Debüt. Durch gemeinsame Trainingscamps und Flag Football-Turniere soll die Sportart in Österreich weiterentwickelt und noch populärer gemacht werden.