Zeitfahren-Panne: Gall verliert Rang bei Vuelta

Felix Gall verlor beim Einzelzeitfahren der Vuelta a España einen Rang und fiel auf Gesamtplatz sieben zurück. Der Italiener Filippo Ganna gewann die Etappe, Jonas Vingegaard behielt das Rote Trikot.

Felix Gall belegte beim 12,2 km langen Einzelzeitfahren in Valladolid den 29. Platz und verlor 13:41 Minuten auf den Tagesbesten. Der Osttiroler fiel in der Gesamtwertung vom sechsten auf den siebenten Rang zurück und liegt nun hinter Matthew Riccitello aus den USA.

Ganna dominiert Zeitfahren

Filippo Ganna gewann das flache Teilstück in exakt 13 Minuten und feierte seinen achten Zeitfahrensieg bei einer Grand Tour. Der Italiener setzte sich knapp gegen Jay Vine aus Australien durch, der nur eine Sekunde zurücklag.

Vingegaard in Führung

Jonas Vingegaard behielt als Neunter des Tages das Rote Trikot und liegt drei Tage vor dem Ziel weiter in Führung. Der Däne hat 40 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida, der als Dritter zehn Sekunden gutmachte.

Sicherheitsmaßnahmen

Das Zeitfahren wurde aus Sicherheitsgründen von 27,2 auf 12,2 km verkürzt. Die Vuelta wurde bisher fast täglich von pro-palästinensischen Demonstranten gestört.