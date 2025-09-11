Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Gall
© Getty

Radsport:

Zeitfahren-Panne: Gall verliert Rang bei Vuelta

11.09.25, 18:02 | Aktualisiert: 12.09.25, 10:07
Teilen

Felix Gall verlor beim Einzelzeitfahren der Vuelta a España einen Rang und fiel auf Gesamtplatz sieben zurück. Der Italiener Filippo Ganna gewann die Etappe, Jonas Vingegaard behielt das Rote Trikot.

Felix Gall belegte beim 12,2 km langen Einzelzeitfahren in Valladolid den 29. Platz und verlor 13:41 Minuten auf den Tagesbesten. Der Osttiroler fiel in der Gesamtwertung vom sechsten auf den siebenten Rang zurück und liegt nun hinter Matthew Riccitello aus den USA.

Ganna dominiert Zeitfahren

Filippo Ganna gewann das flache Teilstück in exakt 13 Minuten und feierte seinen achten Zeitfahrensieg bei einer Grand Tour. Der Italiener setzte sich knapp gegen Jay Vine aus Australien durch, der nur eine Sekunde zurücklag.

Vingegaard in Führung

Jonas Vingegaard behielt als Neunter des Tages das Rote Trikot und liegt drei Tage vor dem Ziel weiter in Führung. Der Däne hat 40 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida, der als Dritter zehn Sekunden gutmachte.

Lesen Sie auch

Sicherheitsmaßnahmen

Das Zeitfahren wurde aus Sicherheitsgründen von 27,2 auf 12,2 km verkürzt. Die Vuelta wurde bisher fast täglich von pro-palästinensischen Demonstranten gestört.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden