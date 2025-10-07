Haaser, Straka oder Tschofenig als Sportler des Jahres?

Bei der NIKI-Awards-Gala in der Wiener Stadthalle werden Persönlichkeiten für ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet. Gerhard Berger, Helmut Marko und Toto Wolff erhalten den Special Award, während in zwölf Kategorien die Preisträger gekürt werden.

Die Lotterien-Sporthilfe-Gala ehrt am Mittwoch (20.15 Uhr/live ORF 1) sportliche Höchstleistungen mit den nach Nikolaus Lauda benannten NIKI-Awards. Vor 1.500 Gästen in der Wiener Stadthalle werden in zwölf Kategorien die Preisträger ausgezeichnet, darunter auch die bereits bekannten Special-Award-Gewinner Gerhard Berger, Helmut Marko und Toto Wolff.

Spitzenkandidaten für Hauptkategorien

In der Kategorie Sportler des Jahres konkurrieren Raphael Haaser (Ski alpin), Sepp Straka (Golf) und Daniel Tschofenig (Skispringen) um die Trophäe. Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus wird als Sieger 2024 seinen Nachfolger bekanntgeben. Bei den Sportlerinnen des Jahres haben Janine Flock (Skeleton), Sofia Polcanova (Tischtennis) und Stephanie Venier (Ski alpin) die meisten Stimmen erhalten.

Team- und Trainer-Ehrungen

Thomas Morgenstern zeichnet entweder das Eishockey-Nationalteam der Männer, das Skispringerteam der Männer oder die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri aus. Als "Trainerpersönlichkeit des Jahres" wird entweder Oliver Glasner (Fußball), Andreas Widhölzl (Skispringen) oder Tie Santana Bento Crespo (Volleyball) geehrt.

Special Awards und Publikumswahl

Toto Wolff würdigte in einer Aussendung den Namensgeber: "Niki Lauda war nicht nur einer der bedeutendsten Sportler seiner Zeit, sondern auch eine geradlinige und unbeugsame Persönlichkeit." In der Publikumswahl konkurrierten Daniel Tschofenig, Hürden-Europameister Enzo Diessl und French-Open-Juniorinnen-Siegerin Lilli Tagger um den Aufsteiger-Preis.

Weitere Kategorien und Jugendsportpreis

Manuela Zinsberger überreicht der Sportlerin mit Behinderung den NIKI, Michael Gregoritsch zeichnet den Sportler mit Behinderung aus. Zum 21. Mal wird der mit 10.000 Euro dotierte Jugendsportpreis vergeben, zusätzlich werden die Kategorien "Sportler mit Herz" und "Emotionaler Sportmoment des Jahres" gekürt.