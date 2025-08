»Vertragliche Zusagen nicht erfüllt«: Ronaldinho sagt Wien-Match ab

Eigentlich hätte Schwechat am kommenden Wochenende zum Schauplatz eines großen Fußball-Spektakels werden sollen. Doch jetzt sorgt die Absage von Fußball-Legende Ronaldinho für mächtig Wirbel.

Der Brasilianer zog sich am Sonntag kurzfristig aus dem geplanten Charity-Event zurück und erhebt in seiner Instagram-Story schwere Vorwürfe gegen den Veranstalter „Home of Legends“: „Ich kann leider nicht teilnehmen, da die vertraglichen Zusagen nicht eingehalten wurden.“

© Instagram

Tickets kosteten 1.010 Euro

Dabei hatte ganz Schwechat sich auf magische Momente gefreut: Vom 8. bis 10. August sollte Ronaldinho beim Charity-Match und einem exklusiven Freistoßtraining seine Weltklasse-Künste zeigen. Stattdessen herrscht nun Ratlosigkeit und Enttäuschung – zumal der Ticketpreis für die „Full Experience“ stolze 1.010 Euro beträgt.

Was hinter den Kulissen vorgefallen ist, bleibt vorerst ein Rätsel. Für die Fans, die auf den Magier vom Zuckerhut gesetzt hatten, ist das jedoch ein bitterer Schlag ins Gesicht. Ob das Spektakel ohne Ronaldinho überhaupt stattfinden kann, steht ebenso in den Sternen – zumal auch der ehemalige Real-Star Wesley Sneijder als weiterer Top-Gast angekündigt war.

Die Fußballwelt schaut gespannt zu und wartet auf Antworten!

